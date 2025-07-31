Адские качели: россияне давят на земли и парализуют тыл из воздуха. Какая ситуация на фронте сейчас

"Телеграф" рассказывает, в чем главная опасность летнего наступления России на фронте и где сейчас горячее

В последние дни с фронта поступает много новостей об изменениях и тактических успехах обеих сторон по разным направлениям. Пока Россия систематически уничтожает украинские города и села, ВСУ отражают многочисленные атаки россиян в поле боя.

С фронта приходят и положительные новости. В частности, украинские воины отразили штурмы российских войск на Покровском направлении и продолжили собственное продвижение вперед. В то же время, противник пытается захватить новые населенные пункты на других участках фронта. "Телеграф" решил узнать, на каких участках фронта сейчас горячее и какие планы российского командования на разных направлениях.

Что происходит под Покровском

Институт изучения войны сообщил, что 30 июля Вооруженные силы Украины вытеснили россиян под Покровском. Геолокационные видео показывают, что украинские бойцы продвинулись в северной части села Лисовка. Также наши защитники удерживают позиции во Владимировке и отразили вражеские атаки возле Шахово.

Российские пропагандисты утверждали о захвате Заповедного и Родинского. Однако эта информация не подтверждена официальными источниками.

По его словам, россияне теперь "формируют малые группы, используют мотоциклы с тележками для маневров и логистики. Это напоминает действия во время захвата Селидово".

Россия захватила два села в Запорожье и Донецкой области.

Deep State сообщает о захвате противником села Каменское на Запорожском направлении и Верхнекаменном под Северском (Бахмутский район). В то же время россияне продвинулись вблизи Белой Горы южнее Часового Яра.

Каменское на Запорожском направлении

Верхнекаменное, Бахмутский район

Какая ситуация в Часовом Яру и других населенных пунктах на самом деле

Россияне еще утром заявили о захвате Часового Яра. Впрочем, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления Минобороны РФ о захвате города.

"Ситуация во Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто снова врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", — заявил Трегубов в комментарии РБК.

Какая ситуация в Часовом Яру

Спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин в комментарии журналисту Цаплиенко также опроверг информацию DeepState об оккупации Каменского в Запорожской области.

По его словам, на северной и северо-восточной окраинах поселка остаются украинские позиции с нашими бойцами. На некоторых из них сейчас продолжаются бои. Волошин призвал доверять только официальным источникам информации.

При недавних атаках на Покровск россияне не изменили свою тактику и применяют уже ранее отработанные приемы ведения боевых действий, которые принесли им успех на Курском плацдарме на южно-донецких направлениях. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный обозреватель Олег Стариков. В частности, это широкий охват обоих флангов, постоянное давление, а также взятие под огневой контроль основных артерий снабжения. После этого они быстро прорывают колзону и закрепляются в промышленной или жилой застройке.

Покровск не захвачен, но бои ведутся уже в центральной его части. Россияне уже подходят к восточным рубежам Мирнограда и подступают к Доброполью.

Под Покровском происходит нечто похожее на тактический кризис. Ее нужно как можно быстрее локализовать

"Это можно сделать путем перебрасывания дополнительных резервов на западный фланг в район города Покровска и сдерживания противника на подступах к Мирнограду, заняв оборону в промышленных застройках шахт Краснолиманска и Комсомольска, которые прикрывают Мирноград с восточного фланга", — резюмирует эксперт.

По словам Старикова, Покровск, Мирноград является направлением главного удара в летней военной компании вооруженных сил Российской Федерации в этом году. Взятие под контроль Покровска, Мирнограда, Красноармейска, Временного Яра, Доброполья – цель этой военной операции РФ. Если россиянам удастся захватить эти населенные пункты, это позволит подготовить плацдарм для начала штурма Дружковка-Славянск-Краматорского укрепрайона. Это может произойти уже этой осенью или зимой.

Что касается других горячих точек на фронте, то военный обозреватель отмечает, что ситуация у Клебан-Быкского водохранилища ухудшилась.

А на Запорожском направлении враг медленно продвигается на север, в сторону города Степногорск. " Армия РФ пытается взять под контроль третий микрорайон города. Ситуация развивается неблагоприятно для ВСУ. Ее нужно срочно менять", — говорит Олег Стариков.

Степногорск на Запорожском направлении

Похожая ситуация и на Купянском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации вплотную подошли к северной окраине Купянска, пытаясь зайти в город и втопить наш гарнизон в городские бои, говорит эксперт. Однако на северослобожанском направлении (бывшем Сумском) ситуация стабилизирована.

Ситуация на Купянском направлении

Россияне изменили тактику воздушных атак

По словам Олега Старикова, россияне изменили тактику воздушных атак. Они используют очень много беспилотников. "Целью являются логистические центры, аэродромы, комплексы ПВО, предприятия ВПК Украины в стратегической глубине, паралич логистики ВСУ и изоляция поля боя на оперативную глубину. Кроме того, целью атак также является психологическое влияние на население. Совместно с БПЛА применяется авиация, крылатые и баллистические ракеты", — сказал он.

Напомним, "Телеграф" писал, как сейчас выглядит Времен Яр и кто его контролирует. Жилищной застройки здесь почти не осталось.