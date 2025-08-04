Обитель зла: Путин десятилетиями посещает таинственный остров, где принимает роковые решения (фото)

У Путина есть своя личная обитель

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко 1 августа посетили Валаам (остров на Ладожском острове в республике Карелия). Именно там российский лидер дал долгожданній ответ на ультиматум американского президента Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции, если Кремль до 8 августа не начнет договариваться с Украиной о мире. Место это, вероятнее всего, было выбрано совсем не случайно.

"Телеграф" разобрался в том, что связывает Путина с загадочным островом и почему его туда так тянет.

Остров Путина

Украинцы, которым 1 августа в новостях могли попасться очередные бредни Путина и Лукашенко, могли не придать никакого значения тому, откуда именно их озвучивали. Однако конкретно в этом случае именно оно играет интересную роль.

Путин и Лукашенко в Валааме

Путина и Валаам связывают уже долгие годы. Проанализировав выступления российского президента, мы установили, что глава Кремля посещает этот остров практически ежегодно.

Причем, самое интересное, его визиты проходят всегда примерно в одно и то же время и начались они еще в позапрошлом десятилетии.

Путин на Валааме в 2001 году

Ездит Путин туда и сам, и в сопровождении гостей. Частенько его там можно увидеть с Лукашенко и патриархом Кириллом, но бывали и загадочные спутники. В 2017 в СМИ широко обсуждали его спутника/спутницу с красной сумкой, который сидел с Путиным в автомобиле и скрывался от камер. В Кремле тогда назвали его "сотрудником безопасности". Интересно, какого ранга был этот сотрудник, которого возит лично Путин и открывает ему двери. А также интересно, почему росСМИ допустили этот "косяк" в эфир.

Столь частые поездки, которые проходили даже на фоне судьбоносных событий, образовали вокруг Валаама загадочный фон. Некоторые считают, что там президент России склонен обдумывать и принимать важные и даже роковые политические решения. В частности, он был на Валааме весной 2014 года – после аннексии Крыма.

Что такое Валаам

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. Он известен своими монастырями и является одним из важнейших духовных центров России.

Валаам на карте

В частности, на острове еще с XV века расположен один из самых известных в России православных мужских монастырей — Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь

Как пишет российское издание "Агентство", в 90-е этот монастырь пребывал в плачевном состоянии. С монахами остров делили семьи ссыльных инвалидов — ветеранов Второй мировой войны, которых советская власть выселяла из крупных городов, чтобы они не портили благополучную картину коммунистического быта.

"Прямо в обители жили совершенно деклассированные семьи бывших ссыльных: пьянство, бедность, разруха", — вспоминал православный бизнесмен Илья Юров, поддерживавший Валаам деньгами.

На территории Валаамского монастыря, к слову, даже нарисована фреска о войне в Украине. На ней изображен российский солдат, который во время войны в Украине перевязывает раны солдату ВСУ. Как свидетельствует публикация военного отдела Московского патриархата, эта фреска в церкви Смоленской иконы Божьей Матери на территории Валаамского монастыря появилась не позднее августа 2023 года. Однако вспомнили о ней только во время посещения Путина и Лукашенко в 2025 году.

Фреска о войне в Украине

Почему Путина тянет на загадочный остров

По одной из версий, которую описывает "Агенство", именно на Валааме президент еще в 90-х годах, возможно, познал силу религии, сбежав сюда от уголовного преследования. Отмечается, что после проигрыша Анатолия Собчака на выборах 1996 года генпрокуратура во главе с Юрием Скуратовым начала расследовать дело о нарушениях в петербургской мэрии. В северной столице России высадилась бригада московских следователей. Опасаясь проблем с законом, Путин якобы на время уехал из родного города на остров Валаам, где осел именно в монастыре.

Путин и Собчак

По мнению авторов книги "Царь собственной персоной" Романа Баданина и Михаила Рубина, эта история вполне может быть апокрифом: она буквально копирует легенды о древних царях, чудесным образом спасшихся в церковных обителях (так, например, Петр I в XVII веке укрылся от восставших стрельцов в Троице-Сергиевом монастыре). Однако многое действительно говорит о том, что у Путина с Валаамом с тех самых пор очень тесная, едва ли не мистическая связь.

Интересности:

Ежегодные поездки Путина на Валаам происходят примерно в то же время года, когда он предположительно спасался в келье от следователей;

На территории монастыря для президента РФ даже построили специальный скит — место, где Путин останавливается во время своих визитов;

Тут же в 2008 году открыли храм в честь святого древнерусского князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской (Авторы книги отмечают, что прихожане быстро сообразили, что на самом деле храм посвящен Владимиру Путину и его жене Людмиле ).

). Друзья Путина скупили огромные земельные угодья в районе карельского города Лахденпохья, напротив острова Валаам. Там тоже останавливался Путин во время своих вояжей в монастырь.

В Валаамском монастыре с 90-х служил особо почитаемый Путиным и его окружением монах Мефодий (в миру — Венко Петков). Он прославился тем, что в 2012 году, когда Путин только вернулся на пост президента и на радостях в очередной раз приехал на Валаам, бросился целовать руку российскому правителю.

Согласно книге, бегство Путина в Валаамский монастырь мог организовать Роман Цепов (при рождении — Бейленсон), бывший сотрудник силовых ведомств, создавший в Санкт-Петербурге частную охранную фирму "Балтик-эскорт". Именно Цепов организовывал охрану Путина, которому была не положена госохрана,

Цепов же был посредником в общении президента и петербургских криминальных вожаков, пишут Баданин и Рубин. В 2004 году Цепов умер страшной смертью: после посещения своих знакомых в ФСБ и МВД по Санкт-Петербургу у него диагностировали отравление неким веществом, вызвавшим симптомы лучевой болезни. "Он разваливался изнутри, у него слезла кожа и выпали волосы, он постоянно бредил", — рассказывал один из источников, знающий обстоятельства смерти Цепова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в землях "Путина" начал извергаться вулкан.