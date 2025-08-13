Губы уже едва влезают в кадр: "Королева ДНР" Андриевская изуродовала себя до неузнаваемости (фото)

Блогерша не перестает экспериментировать с внешностью

Алина Андриевская — популярная в оккупированном Донецке блогерша, которая называет себя "Королевой ДНР". Она поддерживает российских оккупантов и недавно даже получила от них награду — "за особый вклад в укрепление боевого содружества и помощь оккупационным силам".

"Королева ДНР" получила грамоту от российских оккупантов

Андриевская активно ведет блоги в Instagram и TikTok, публикуя фото и видео со своих выходов в люди и с букетами цветов, которые ей якобы дарят поклонники. Также она снимает кринжовую рекламу и не перестает будоражить своей внешность. А еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.

Алина Андриевская раньше была блондинкой

В начале лета "Королева ДНР" кардинально сменила внешность — из блондинки она перекрасилась в брюнетку. А ее накачанные губы, судя по фото в соцсетях, становятся все больше и больше. При этом Андриевская использует множество фильтров и масок, чтобы "улучшить" свое лицо еще больше.

Теперь Алина Андриевская стала брюнеткой

К слову, недавно эта самопровозглашенная "королева" отмечала день рождения. Как оказалось, ей исполнилось уже 44 года, и она продолжает молодится с помощью пластических операций, "уколов красоты" и фильтров в Instagram.

Губы "Королевы ДНР" становятся все больше

Алине Андриевской недавно исполнилось 44 года

Надо сказать, что в комментариях Алину не жалуют, пользователи нещадно хейтят ее за переделанную внешность и странный образ жизни. Так что в итоге она закрыла комментарии под своими постами.

Комментарии под одним из фото Алины Андриевской

