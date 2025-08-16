Он такой же мерзкий путинист и пропагандист, как и она

Тигран Кеосаян — известный российский актер, режиссер и пропагандист. Также он является мужем мерзкой путинистки Маргариты Симоньян, которая увела его от прежней жены-актрисы. В начале 2025 года Кеосаян впал в кому и до сих пор находится в ней, не приходя в сознание.

"Телеграф" расскажет, что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна, и как Симоньян пытается вернуть его к жизни, хотя шансов практически нет.

Тигран Кеосаян - известный путинский пропагандист и украинофорб

Тигран Кеосаян — где он и в каком состоянии?

Муж пропагандистки Симоньян был госпитализирован в больницу с сердечным приступом в конце декабря 2024 года и пережил клиническую смерть. После этого, 9 января 2025 года он впал в кому и с того времени больше не выходил из нее. Его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

Симоньян и Кеосаян имеют троих общих детей. Фото: Getty Images

По слухам, Кеосаяна лечат в клинике в Израиле. Однако по другим данным он находится в Москве, вероятно в клинике Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. А сама Маргарита Симоньян его часто навещает. Известно, что проблемы с сердцем у кремлевского пропагандиста и украинофоба уже давно. В 2008 и 2010 годах он пережил два инфаркта, ему с того времени установили кардиостимулятор и семь стенов.

Тигран Кеосаян находится в коме с января 2025 года

Как пишут российские СМИ с ссылкой на медиков клиники, где лежит в коме Кеосаян, пропагандист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него сильный отек мозга, вызванный гипоксией. По некоторым данным, муж Симоньян может умереть в любой момент.

Однако, даже если он выйдет из комы, прогнозировать, когда это случится не берется никто из врачей. К тому же, даже если он придет в сознание, скорее всего, останется овощем — с нарушенными когнитивными функциями, без дара речи и ограничениями в движениях.

Маргарита Симоньян так прокоментировала состояние мужа в августе 2025 года

