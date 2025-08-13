Личный пресс-секретарь Путина уже более 20 лет занимает эту должность

Дмитрий Песков — спикер президента России Владимира Путина. Он является одним из главных врунов и пропагандистов в стране-агрессоре, особенно его лживые и циничные высказывания обострились во время войны РФ против Украины. А ведь когда-то он собирался быть дипломатом, а не глашатаем Путина.

"Телеграф" расскажет, как в молодости выглядел Песков, где он получил образование, и как работал на побегушка у Ельцина.

Дмитрий Песков — что о нем известно

Нынешний спикер Путина Дмитрий Песков родился в семье дипломата в Москве 17 октября 1967 года, сейчас ему 57 лет. Его детство прошло в частых переездах из-за дипломатической работы отца, так что учился он в разных школах, то в Москве, то за границей.

Дмитрий Песков в молодости

Известно, что Песков все же окончил специализированную школу углубленным изучением английского языка в Москве. Вероятно его уже с детства готовили к работе дипломата. После школы он со второй попытки стал студентом Института стран Азии и Африки при МГУ, там он изучал турецкий язык. И именно знание этого языка привело его в итоге к службе на высоких должностях в Кремле.

Дело в том, что конце 90-х весь мир увидел Дмитрия Пескова на экранах в качестве переводчика Бориса Ельцина во вреся его визита в Стамбул. Он был на побегушках у тогдашнего президента РФ и поразил его знанием в совершенстве турецкого языка. Так что вскоре молодого дипломата и переводчика пригласили работать в Кремль.

Дмитрий Песков в начале карьеры был дипломатом и переводчиком Ельцина

После избрания Путина президентом РФ в 2000-х годах, Дмитрий Песков пришел на побегушки уже к нему. Сначала его назначили начальником отдела по связям со СМИ в администрации президента. А вскоре Путин выдал указ, которым учредил отдельную должность для Пескова — личный пресс-секретарь президента. На этом посту верный глашатай работает уже более 20 лет.

Дмитрий Песков в молодости уже был с усами

Отметим, что внешность Пескова за время службы в Кремле не сильно изменилась, он разве что постарел. А вот фирменные усы-ершик он носил смолоду, хотя время от времени сбривал их. В сети есть редкие фото, на которых Пескова можно увидеть без усов.

Дмитрий Песков в молодости иногда сбривал усы

