Она предпочитает оставаться в тени и занимается детьми

Владимир Соловьев — один из самых мерзких российских пропагандистов, который известен своими циничными и истерическими заявлениями об Украине. Телеведущий трижды был женат и у него в целом восемь детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о последней жене Соловьева Эльге Сепп, которая родила ему пятерых детей и все жизнь остается в его тени.

Эльга Сепп — что известно о жене пропагандиста?

Мерзкий пропагандист Соловьев трижды был женат. Третьей его женой стала дочь известного российского сатирика Виктора Коклюшкина Эльга Сепп. Она родилась 1 июня 1972 года в Москве, сейчас ей 53 года.

Эльга была студенткой, когда познакомилась с Соловьевым

Они познакомились, когда она была студенткой педагогического и параллельно строила карьеру модели. Как-то во время очередных съемок в клипе, когда Эльге в гримерке делали прическу, туда зашел Соловьев. Он был очарован молодой красоткой и тут же дал ей свою визитку с просьбой звонить, когда понадобится помощь.

Эльга Сепп и Соловьев поженились в 2001 году

На момент знакомства с Эльгой пропагандист уже был известным телеведущим, но девушка ничего о нем не знала. Однако спустя какое-то время первая ему позвонила. На первом свидании он спросил у девушки, когда можно будет сделать ей предложение, на что она ответила — на третьем свидании.

Эльга Сепп в молодости строила модельную карьеру

И Соловьев так и сделал — на третьей встрече в ресторане устроил "карнавал с цыганами и медведями" и положил избраннице руку и сердце. Она согласилась не сразу, и с момента предложения до свадьбы прошло время.

Эльга Сепп стала третьей женой Соловьева

Уже в 2001 году, когда Эльга родила Соловьеву сына, они наконец-то поженились. Сначала пышной свадьбы не было — расписались и отправились в путешествие. Однако спустя 5 лет пропагандист таки устроил жене пышную свадьбу в старинном замке на берегу красивого озера.

Эльга Сепп родила Соловьеву пятерых детей

За время брака Сепп родила Соловьеву пятерых детей: Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир, Иван. Женщина забросила свою модельную карьеру и посвятила себя семье и воспитанию детей. Известно, что Соловьев с женой и детьми живут в в загородном доме в Переделкино.

Семья Соловьева живет в загородном особняке

