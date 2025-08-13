Украинцы побили россиян на Всемирных играх, а затем станцевали гопак (видео)

Украинские самбисты триумфально выступили на Играх

В среду, 13 августа, на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай) состоялись финали в боевом самбо. Сразу трое украинских бойцов добыли золотые медали.

Украинцы Андрей Кучеренко, Владислав Руднев и Петр Давыденко в решающих схватках победили "нейтральных" представителей РФ. Об этом сообщает "Телеграф".

Кучеренко в весовой категории до 71 кг со счетом 6:1 одолел Ролана Зиннатова. Руднев в весовой категории до 79 кг побил Ованесяна Абгаряна со счетом 3:0. Давыденко в драматическом поединке в весовой категории 88 кг победил Абусупиана Алиханова — 4:1.

Кучеренко и Руднев после победы станцевали гопак — традиционный украинский народный танец, имеющий казацкое происхождение. Видео стало хитом в сети.

Напомним, на церемонии открытия Всемирных игр-2025 произошел скандал. Организаторы сначала отказывались выпускать сборную Украины на стадион, где проходил традиционный парад наций, из-за сине-желтой формы, которая напоминает флаг Украины. В итоге в ситуацию вмешалась Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), которая разрешила украинцам выйти на стадион в форме, подготовленной к Играм.

Ранее на Всемирных играх украинский каратист эффектно победил россиянина. Видео победного удара завирусилось в сети.