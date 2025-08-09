Украинский каратист ногой в голову зарядил россиянину на Всемирных играх: видео стало хитом
Украинец не сумел побороться за медали, однако свой след на турнире оставил
В субботу, 9 августа, на Всемирных играх в Чэнду (Китай), который стартовал с "сине-желтого скандала", прошли соревнования по карате среди мужчин в весовой категории до 84 кг. Украину на турнире представлял Валерий Чеботарь.
Украинский каратист не сумел выйти из группы, однако порадовал болельщиков ярким ударом в поединке против "нейтрального" атлета из России Эдуарда Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба Федерации карате Украины в Facebook.
Мастер-класс переговоров с нейтралами от капитана на Всемирных играх 2025 года!
3-балльный ура-маваши в голову — оцените мастерство черновицкого каратиста, капитана национальной сборной Украины по каратэ Валерия Чоботаря.
Чеботарь добыл победу над Гаспаряном со счетом 4:0. Три балла в поединке принес украинцу эффектный удар ура-маваши в голову. Из группы украинца в следующий раунд турнира вышли представители Японии и Китая.
Напомним, со сборной Украины произошел неприятный инцидент перед церемонией открытия Всемирных игр-2025. Нашей команде запрещали выходить на парад наций в форме сине-желтого цвета, из-за того, что она напоминала украинский флаг. Ситуацию удалось уладить благодаря вмешательству IWGA (Международная ассоциация Всемирных игр). В оргкомитете соревнований объяснили инцидент "ошибочными действиями сотрудников службы безопасности".