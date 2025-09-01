СБУ охотится, как в тире. Почему Крым стал для России новой Чернобаевкой и "белым пятном"

Полуостров стал транзитной территорией для наших дальнобойных ударных дронов.

Менее чем за неделю Служба безопасности Украины поразила 17 российских систем противовоздушной обороны, "глушилок" и радиолокационных станций, чем врага лишают возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. И оккупированный Россией Крым является одной из территорий, куда наши спецслужбы наносят массированные удары.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, что именно происходит в Крыму.

По его словам, полуостров стал транзитной территорией для наших дальнобойных ударных дронов. И через его воздушное пространство лежит кратчайший путь в юго-западные регионы Российской Федерации.

— Но есть второй момент. Крым уже давно превратился в "Чернобаевку" для российской ПВО. Потому что для защиты этой территории необходимо иметь соответствующее количество средств ПВО малого, среднего, большого радиуса действия, снабжать их радиолокационными системами, комплексами радиоэлектронной борьбы. Но Крым — он компактный. Там нет возможности большого маневра, неожиданного для врага, — говорит военный эксперт.

Он пояснил, что россияне используют для размещения систем ПВО расположенный на западе полуострова мыс Тарханкут, в Феодосийском районе — база для стоянки части кораблей ЧФ РФ, выведенных из Севастополя.

— Все эти локации известны. И это настоящая охота, как в тире. Но я его чаще сравниваю с Чернобаевкой для российской ПВО, потому что они постоянно туда завозят новые образцы противовоздушной обороны, пополняя уничтоженные. А СБУ, ГУР МО Украины регулярно совершают налеты именно с целью не только уничтожения отдельных объектов на территории Крыма, но и РЛС, являющихся самым сложным элементом любой системы: противовоздушной, морской, — объясняет аналитик.

Он добавил, что у России есть сотни пусковых установок С-400 и С-300. Однако РЛС к ним — десятки. И быстро их восстановить или отремонтировать поврежденные невозможно. А произвести новые — это еще более энергозатратный процесс. Так что все, что оккупанты завозят в Крым с материковой части РФ, — уничтожается. Новые образцы техники снимают с дежурства в России, на территории которой появляются т.н. "белые пятна".

— У них и так была проблема с эшелонированной ПВО, а сейчас еще больше. Все это завозится в Крым и снова уничтожается. И происходит такой "круговорот" на полуострове. С одной стороны, здесь мы уничтожаем этот компонент, а в РФ для нас открываются новые коридоры. Пожалуй, именно поэтому наши ударные дроны с каждым днем становятся более и более успешными по тыловым зонам Российской Федерации, – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что в Крыму оккупанты боятся десанта, поэтому Россия стянула столько ПВО на полуостров.

*Бои под Чернобаевкой на Херсонщине, продолжавшиеся с февраля по ноябрь 2022 года, стали известны благодаря успешным действиям украинских защитников, неоднократно уничтожавших российскую технику на территории местного аэродрома.