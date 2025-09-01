Все "з’їдають" Крим і резиденції Путіна? Чому російська ППО – це прохідний двір

На деякі нафтопереробні заводи РФ дрони прилітали по п’ять разів

Нещодавні удари далекобійних українських дронів по Куйбишівському та Афіпському НПЗ вказують на те, що Росія не має достатньої кількості засобів ППО, щоб прикрити ці критично важливі для її промисловості підприємства. Річ у тім, що Війська ППО Сухопутних військ Російської Федерації задіяні у захисті кремлівських можновладців.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому агресор не може захистити свою територію від ударів з повітря.

За його словами, року Афіпський нафтопереробний завод разів п'ять мінімум був атакований українськими дронами. І наліт 28 серпня був найпотужнішим із максимальним результатом.

— Ми бачимо, що вони знають: є загроза для цих НПЗ. Якщо туди п'ять разів вже прилітало, поставте там відповідну ППО, захистить його, щось зробіть з ними. Але вони не можуть, у них нема такої можливості, щоб підвищити рівень захисту своїх НПЗ.

Вони розуміють, що все одно колись "прилетить", а зробити нічого не можуть, тому що все "з'їдає" Крим, Московська область, Ново-Огарьово (державна резиденція вищих урядових осіб РФ, розташована поблизу села Усово Одинцовського району (місцевість Рубльовка) за 10 км на захід від Москви. — Ред.), Валдай (однак з назв офіційної резиденції президента РФ Володимира Путіна, розташована в Новгородській області. — Ред.) і якісь інші також локації. А інша Росія — це прохідний двір, — каже військовий експерт.

Карта розташування засобів ППО навколо резиденції Путіна на Валдаї

На думку військово-політичного оглядача, величезна територія Росії є її проблемою.

— Так, з одного боку це її плюс, тому що треба пройти цю територію, якщо загарбник вторгся. А щоб захиститися з повітря — це проблема. І це стосується не тільки протиповітряної оборони, а взагалі лінії оборони, рубежів. У Росії недостатньо ресурсу, щоб захистити свою територію. Це неможливо від слова "взагалі", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Крим став для Росії другою Чорнобаївкою.