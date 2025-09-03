Кроме украинского полуострова, Путину-старшему не хватало советского гимна, отмененного в 1991 году

Анексия Крыма в 2014 году может иметь более глубокую личное основание для президента РФ Владимира Путина. По словам журналистов, этот шаг мог быть исполнением последней воли его отца.

Об этом пишут росСМИ. Исследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в книге "Царь собственной персоной", где и появилась эта версия, описывают малоизвестный эпизод с лета 1999 года.

Тогда Путин-младший вместе с несколькими близкими соратниками из Петербурга посещал своего тяжелобольного отца в онкологическом диспансере. Владимир Спиридонович, страдавший раком и проблемы с сердцем, находился в критическом состоянии. По словам медперсонала, именно в то время он выразил свое убеждение, что сын вскоре возглавит страну — хотя тогда будущий политический рост Путина знала лишь "семья" Бориса Ельцина.

Отец Владимира Путина

Отец поделился с Путиным важными пожеланиями: он хотел, чтобы Крым оказался под контролем России. Кроме того, ему не хватало советского гимна, отмененного после распада СССР в 1991 году. Это признание, как утверждают авторы книги, передал знакомый одному из посетителей больницы. Хотя журналисты отмечают, что эта история может носить недостоверный характер, они подчеркивают значительный символический аспект: для Путина-старшего Севастополь имел особое значение. Молодость он провел на Черноморском флоте, служа матросом на подлодке, что и сформировало глубокую связь с Крымом.

Сам Путин не раз упоминал эту страницу биографии отца. В своей статье, опубликованной в канун 9 мая 2015 года, он впервые открыто написал о службе Спиридоновича в Севастополе, приурочив воспоминания к годовщине аннексии полуострова.

Крым на карте DeepState

Известно также, что фото отца в военной форме всегда стояло в кабинете действующего президента РФ, а сам он неоднократно нес его портрет во время акций "Бессмертного полка".

Интересно, что одно из родительских пожеланий Путин выполнил гораздо раньше. Речь идет о возвращении советского гимна. Уже в 2000 году после жалоб российских спортсменов на отсутствие текста для выполнения во время международных соревнований Кремль принял решение вернуть мелодию Александра Александрова с новыми словами. Закон был принят в декабре, и уже в новогоднюю ночь Россия встретила 2001 год под звуки "нового-старого" гимна.

Следовательно, идея восстановления советских символов и особенно крымский вопрос имели для Путина не только политическое, но и глубокое личное значение. Журналисты подытожили: даже если рассказ о последней воле отца не имеет полного подтверждения, одно одно — крымский след в биографии семьи Путиных сыграл важную роль в формировании мировоззрения нынешнего главы Кремля.

