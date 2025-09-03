Батько Путіна марив: стала відома ще одна причина, чому Росія вкрала Крим

Окрім українського півострова, Путіну-старшому бракувало радянського гімну, який скасували в 1991 році

Анексія Криму у 2014 році може мати глибше особисте підґрунтя для президента РФ Володимира Путіна. За словами журналістів, цей крок міг бути виконанням останньої волі його батька.

Про це пишуть росЗМІ. Дослідники Роман Баданін та Михайло Рубін у книзі "Цар власною персоною", де й з'явилася ця версія, описують маловідомий епізод з літа 1999 року.

Тоді Путін-молодший, разом із кількома близькими соратниками з Петербурга, навідував свого тяжкохворого батька в онкологічному диспансері. Володимир Спиридонович, який страждав на рак і проблеми із серцем, перебував у критичному стані. За словами медперсоналу, саме в той час він висловив своє переконання, що син невдовзі очолить країну — хоча тоді про майбутнє політичне зростання Путіна знала лише "сім'я" Бориса Єльцина.

Батько Володимира Путіна

Батько поділився з Путіним важливими побажаннями: він жадав, щоб Крим опинився під контролем Росії. Крім того, йому бракувало радянського гімну, скасованого після розпаду СРСР у 1991 році. Це зізнання, як стверджують автори книги, передав знайомий одного з відвідувачів лікарні. Хоча журналісти зауважують, що ця історія може мати неправдивий характер, вони наголошують на значному символічному аспекті: для Путіна-старшого Севастополь мав особливе значення. Молодість він провів на Чорноморському флоті, служачи матросом на підводному човні, що й сформувало глибокий зв’язок із Кримом.

Сам Путін неодноразово згадував цю сторінку біографії батька. У своїй статті, опублікованій напередодні 9 травня 2015 року, він вперше відкрито написав про службу Спиридоновича в Севастополі, приурочивши спогади до річниці анексії півострова.

Крим на мапі DeepState

Відомо також, що фото батька у військовій формі завжди стояло в кабінеті чинного президента РФ, а сам він неодноразово ніс його портрет під час акцій "Безсмертного полку".

Цікаво, що одне з батьківських побажань Путін виконав значно раніше. Йдеться про повернення радянського гімну. Уже у 2000 році, після скарг російських спортсменів на відсутність тексту для виконання під час міжнародних змагань, Кремль ухвалив рішення повернути мелодію Олександра Александрова з новими словами. Закон було ухвалено в грудні, і вже в новорічну ніч Росія зустріла 2001 рік під звуки "нового-старого" гімну.

Відтак, ідея відновлення радянських символів і особливо кримське питання мали для Путіна не лише політичне, а й глибоке особисте значення. Журналісти підсумували: навіть якщо розповідь про останню волю батька не має повного підтвердження, беззаперечно одне — кримський слід у біографії родини Путіних зіграв важливу роль у формуванні світогляду нинішнього очільника Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в розповідях Володимира Путіна його батьки постають як виховані та високоморальні люди, однак згодом з'ясувалося, що президент вводив в оману, прикрашаючи сімейну історію. Насправді ж його батько в молодості відзначався запальною вдачею і навіть під час сварки виколов вилами око своїй майбутній дружині, яка згодом стала матір'ю Путіна.