Садист и сын садиста: стало известно, что матери Путина выкололи глаз вилами

Родители Путина поженились в 17 лет

Родители Путина в рассказах главы России предстают культурными и высоконравственными людьми, однако его разоблачили на лжи о собственной семье. Его отец был настолько буйным, что в молодости выколол вилами глаз своей будущей жене и матери своего сына.

Историк и публицист Константин Скоркин в Facebook приводит фрагмент из книги журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина "Царь собственной персоной". Авторы отмечают, что иногда Путин врал и фантазировал о своей жизни. Так было и во время встречи с россиянами в начале 2024 года, посвященной "традиционным ценностям".

Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. В общем, такого не было никогда. Я уж о маме и не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, о маме тоже даже не говорю, – заявил Путин.

Авторы книги "Царь собственной персоной" предполагают, что родители защищали маленького Путина от насилия и злословия в семье. Однако отец имел тяжелый характер — мать Путина "была с молодости одноглазой, потому что второй глаз папа будущего российского лидера в буйстве выколол ей вилами".

Отец Путина выколол глаз его будущей матери — как это произошло

Историк заинтересовался этой историей и нашел о ней рассказ. Односельчанка Путиных, бывшая глава сельсовета Анфиса Кормилицына описала ее в интервью "Московскому Комсомольцу" в 2002 году.

Родители Путина

Но Володька (отец Путина) пришел не один, а с друзьями. Маруська (мать Путина) не захотела их пускать, и они взяли вилы, что у забора стояли, и стали ломать ворота. Она испугалась, выбежала из дома, подлетела к забору. А Володька в это время вилами пробил ворота да и попал Маруське прямо в лицо. Короче, выколол ей глаз случайно, – рассказала женщина.

По ее словам, отец Путина сразу отвез искалеченную девушку в больницу. Врачи удалили ей поврежденный глаз.

Для девки в те времена это было позорище: кто ж возьмет в жены ущербную! Поэтому Маруськина мать пригрозила Володьке: если не женишься, я тебя под суд отдам. Вот они и поженились! Маруська потом очень стеснялась стеклянного глаза, при разговоре никогда в лицо не смотрела, наклоняла голову в сторону. Потом Володька устроился на завод в Ленинграде, и они перебрались туда, — добавила бывшая односельчанка Путиных.

Что известно о родителях Путина

Владимир Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде в семье выходцев из Тверской области. Отец, ветеран НКВД Владимир Спиридонович после войны работал на заводе. Мать, Мария Шеломова, пережила блокаду, работала санитаркой, уборщицей, сторожем и т.д. Будущий диктатор третьим сыном супругов — двое старших умерли в детстве. Путин жил с родителями до начала службы в КГБ.

Однако "гуляет" немало слухов о родителях Путина. По некоторым из них настоящий отец главы Кремля воевал на стороне нацистов. По другому предположению, его матерью была на самом деле женщина из Грузии, родившая ребенка от женатого мужчины. Мальчика отдали в интернат, а Путины усыновили его. Однако это только версии из сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила родителей Путина. Оба скончались от онкологии.