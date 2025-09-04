Россию реанимирует доктор Си: помогут ли китайские и индийские капельницы стагнирующему телу экономики

Радоваться украинцам рано — краха экономики в РФ в ближайшее время увидеть не удастся

Во втором квартале 2025 года российскую экономику можно считать находящейся в состоянии "технической стагнации". Об этом заявил глава системного "Сбербанка" Герман Греф. По его словам, июль и август 2025 года демонстрируют признаки замедление роста ВВП до почти нулевого роста.

"Телеграф" выяснил, что сейчас происходит с экономикой РФ и спасут ли ее новые соглашения, заключенные с Китаем и Индией.

В России все стабильно — стабильно "не очень"

Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают довольно четкие симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам отметил Греф на пресс-конференции Восточного экономического форума.

Герман Греф, глава "Сбербанка"

Техническая стагнация — это экономическое состояние, когда рост валового внутреннего продукта (ВВП) останавливается или приближается к нулевому уровню, но при этом еще не фиксируется официальное сокращение (то есть рецессия). Другими словами, экономика не растет, но и формально не падает.

В международной практике считатся, что страна вошла в техническую рецессию, если ее экономика два квартала подряд показывает снижение ВВП. Если же такого снижения нет, но рост близок к нулю и не наблюдается положительной динамики, это и есть техническая стагнация.

Ключевым фактором замедления, по словам Грефа, является высокая ключевая ставка Центробанка РФ. К концу года она достигнет примерно 14%, что, по мнению Грефа, является слишком высоким уровнем для восстановления экономики.

Центральный банк России

При текущей инфляции в России, ставка должна быть не выше 12% для стимулирования роста.

В течении многих месяйуев Граф бил во все колокола и сообщал в российский Кабмин о макроэкономических сигналах, которые банки фиксируют раньше, чем регулятор. Однако, в ЦБ, по его словам, отвечают, что должны учитывать весь массив данных и своевременно корректировать политику.

Ранее, в конце августа, главный экономист госкорпорации "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач также сообщил, что во втором квартале 2025 года ВВП России сократился на 0,6% с учетом сезонных и календарных факторов. Аналогичное снижение было зафиксировано и в первом квартале, что технически означает начало рецессии — два квартала подряд со спадом.

Андрей Клепач

В середине лета издание Bloomberg сообщало, что российские банкиры, хоть и неофициально, все чаще выражают обеспокоенность из-за ухудшения экономической ситуации.

Существует реальная угроза начала банковского кризиса уже в течение следующего года. Кроме того, после публикации данных Минэкономразвития за июль, где темпы роста ВВП упали до 0,4%, Bloomberg прямо отмечал, что даже самые скромные прогнозы властей России едва достижимы. Центробанк оценил возможный рост экономики в пределах 1-2%, тогда как Минэкономразвития продолжает настаивать на 2,5% роста.

Радоваться рано? Китай будет спасать экономику РФ

Несмотря на эти сигналы, Министерство финансов России и Центробанк публично придерживаются более оптимистичных оценок. В частности, глава Минфина России Силуанов на совещании у Путина в конце августа утверждал, что рост ВВП до конца года составит не менее 1,5%.

Сам Путин в августовских заявлениях еще до саммита ШОС отмечал "сбалансированный рост" экономики, признавая, впрочем, риски "переохлаждения", но при этом уверяя, что Центробанк удерживает ситуацию под контролем.

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сообщил, что во время визита Владимира Путина в Китай достигнута договоренность о строительстве не только "Силы Сибири — 2", но и транзитного маршрута "Союз — Восток" через территорию Монголии.

Газопровод "Сила Сибири"

По его словам, этот газопровод должен поставлять до 50 млрд кубометров газа в год с Ямальского полуострова через Монголию в Китай. При этом, цена поставки до сих пор не согласована. Президент РФ также публично заявил, что "найден консенсус" между сторонами, и суммарно поставки российского газа в КНР достигнут более 100 млрд кубометров в год, если учесть действующие маршруты.

В частности, мощность действующего газопровода "Сила Сибири" планируют увеличить с 38 до 44 млрд кубометров в год.

Несмотря на заявления российской стороны, китайские власти меморандум не подтвердили.

Ни одного официального упоминания о газопроводе не было ни со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, ни в заявлениях государственной CNPC — основного покупателя российского газа.

Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Даже в итоговом коммюнике по результатам трехсторонней встречи лидеров Китая, России и Монголии упоминается лишь общая поддержка "инфраструктурных и энергетических проектов", без конкретизации.

Эксперты указывают, что объявленный меморандум не является финальным соглашением. Глава Китайского института энергетической безопасности Виктор Гао отметил, что заявления России выглядят преждевременными, и речь пока идет скорее о намерениях.

Директор Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александр Габуев отметил, что меморандум без цены и сроков не может считаться юридически завершенным соглашением.

Реальным достижением считается лишь договоренность об увеличении поставок по имеющимся маршрутам: +6 млрд кубометров через "Силу Сибири" и +2 млрд — через Дальневосточный маршрут.

Александр Габуев

Также эксперты обращают внимание, что отсутствие прогресса по цене указывает на то, что Пекин, вероятно, добивается значительных скидок. Россия же, после потери европейского рынка, стремится как можно быстрее закрепить позиции в Китае, ставшем ее основным направлением экспорта энергоносителей.

На обратно дороге с саммита, Путин заехал в граничащий с Китаем Дальний Восток и заявил, что в регионе запустят несколько серьезных инфраструктурных объектов:

новая Тихоокеанская железная дорога протяженностью 531 км, соединяющая Республику Саха (Якутия) с Хабаровским краем;

реконструированный участок федеральной трассы А-370 "Уссури" между Хабаровском и Владивостоком;

новый транспортно-логистический центр "Артем" в Приморском крае;

международный пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска;

краевая больница на 175 коек в Петропавловске-Камчатском;

пилотная площадка инновационного научно-технологического центра "Русский" в Приморье;

музей уссурийской тайги в Уссурийске;

международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.

На фоне не лучшей экономической ситуации в регионе, это заявление выглядит как подачка. Ведь, несмотря на близость к Китаю, на Дальнем Востоке России не замечается бурного экономического роста. Напротив – жители жалуются на проблемы с газом.

Черная пятница для индийцев

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти, несмотря на санкционное давление со стороны США. Как сообщает агентство Bloomberg, Москва снова уменьшила стоимость нефти Urals для индийских нефтеперерабатывающих заводов — теперь скидка к эталонной Brent составляет $3-4 за баррель.

Речь идет о поставках, которые запланированы на конец сентября и октябрь. Еще неделю назад дисконт был на уровне $2,5, а в июле — всего $1. Для сравнения, американская нефть, которую также закупают некоторые индийские НПЗ, поступает с надбавкой примерно $3 к Brent.

Индийские компании продолжают закупку нефти Urals, несмотря на экономическое и политическое давление со стороны Вашингтона. Премьер-министр Нарендра Моди неоднократно подчеркивал, что сотрудничество с Россией имеет стратегическое значение для страны.

Путин и Моди

По данным Reuters, в сентябре объемы российского экспорта нефти в Индию могут вырасти. Россия предоставляет все большие скидки на фоне трудностей в работе собственных нефтеперерабатывающих заводов, вызванных атаками украинских дронов.

По состоянию на сегодня, Россия обеспечивает около 40% нефтяных потребностей Индии. До полномасштабной войны этот показатель составлял менее 1%. Среди ключевых покупателей российской нефти также остаются Китай и Турция.

Россия ежедневно поставляет в Индию около 2 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 40% от общего объёма российского нефтяного экспорта. Индия закупает российскую нефть с существенной скидкой по сравнению с рыночной ценой, что позволяет ей экономить значительные средства. Хотя точная цена поставок не раскрывается, аналитики оценивают, что каждая тонна обходится Индии на 89 долларов дешевле, чем альтернативные источники. В 2024 году общая сумма закупок российской нефти Индией составила около 50 миллиардов долларов.

Стоит ли верить в сказки о крахе экономики РФ?

В СМИ ежедневно появляется огромное количество сообщений, которые говорят о том, что в скором времени российская экономика развалится из-за санкций и международной изоляции. Однако, как писал Игар Тышкевич, эксперт по вопросам изучения России, экономику РФ целенаправленно переводят на военные рельсы.

Игар Тышкевич / Facebook

В бюджете на 2025 год расходы на войну составляют по меньшей мере 18,7 трлн рублей или более 40% бюджета (9% ВВП). Кремль не пытается сохранить гражданскую экономику, а наоборот — использует ее кризис для стимулирования скрытой мобилизации.

Мобилизационные выплаты в 2025 году достигли 3-4,5 млн рублей за контракт. В сочетании с высокими кредитными ставками это создает стимул для россиян идти на войну. В то же время международные резервы РФ выросли до $667 млрд, что позволяет финансировать войну еще по крайней мере 1,5-2 года, если не упадут нефтяные доходы.

Россия активно поддерживает военную экономику через бюджетное финансирование оборонной промышленности. Прямые субсидии "Ростеху" составляют примерно $200 млрд, еще более $75 млрд направлено на поддержку отдельных предприятий, а около $8 млрд — на двойные проекты, которые формально относятся к гражданским, но фактически работают на армию (например, двигатели для военной авиации). Еще $0,7 млрд выделяется на подготовку кадров, а $0,9 млрд — на субвенции регионам для инфраструктуры под ВПК.

Гражданская экономика сознательно приходит в упадок, чтобы создать условия для привлечения людей к войне или работе в ВПК. Ипотека, кредиты, безработица — все это используется как инструмент давления. Для работников оборонных предприятий предусмотрены дополнительные стимулы — стипендии, льготы, зарплатные бонусы, переезд за счет бюджета. Это позволяет Кремлю держать экономику "на плаву" без роста благосостояния населения, но с четким приоритетом на войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пышный военный парад в Пекине, на котором Китай впервые продемонстрировал межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C с ядерным зарядом, способную поразить любую точку на Земле, стал сигналом о готовности Пекина вступить в силовое противостояние с США за мировое лидерство. Тем временем Вашингтон, без лишнего внимания, продолжает выстраивать антикитайский альянс.