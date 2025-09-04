Плацдарм для Путина: Зеленский объяснил, почему территориальные уступки России недопустимы

Зеленский предложил европейцам мыслить в другом масштабе

Если Украина будет вынуждена согласиться на территориальные уступки российскому режиму, на что украинцы вообще никогда не согласятся, это приведет только к тому, что российский правитель Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для подготовки новой войны. При этом угроза будет не только для Украины, но и для Европы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point. Он подчеркнул, что захват россиянами новых территорий Украины просто "откроет новые возможности" для Путина — как это произошло в 2014 году.

"Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга. В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его в качестве завтрашнего дня. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы ему новые возможности" Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский предложил европейцам мыслить в другом масштабе. Например, если бы Путину удалось реализовать свой первоначальный план — оккупировать всю Украину, чем бы это угрожали Европе. По словам президента, россияне превратили бы Украину в гигантский плацдарм для дальнейшего вторжения на Запад.

"Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он бы использовал ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России" Президент Украины Владимир Зеленский

Также президент отметил, что между Москвой и Парижем менее 3000 километров расстояния, тогда как оккупанты имеют и используют ракеты с радиусом в 2500 километров. У Украины также есть ракеты с расстоянием в 3000 километров. С таким технологическим развитием концепция "удаленных войн" окончательно умрет очень скоро, поскольку россияне смогут доставать до самых отдаленных мест Европейского Союза — и не только. Поэтому сейчас только от уровня поддержки Украины европейскими странами зависит, удастся ли отбросить российское нашествие подальше.

"Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет – и у нас тоже – с радиусом действия 5 000 километров. Море никого не защитит, океан никого не защитит. В этом отношении оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных средств доставки… Если Украина не устоит, эта граница будет Польшей или даже Германией. Когда-то Европа была поделена следующим образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас, как далеко мы дадим волю российским амбициям" Президент Украины Владимир Зеленский

Напомним, что европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями как часть потенциального мирного соглашения. Эта идея, по данным пяти европейских дипломатов, рассматривается среди вариантов прекращения войны. Однако есть ряд неприятных нюансов, прежде всего, для инициаторов этой идеи.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Украине. В частности, он заявил, что наша страна "получит много территорий".