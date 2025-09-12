Назвали террористкой и не только: Пугачева после интервью стала врагом номер один в России, что ей грозит

Пугачеву неоднократно критиковали в России за ее позицию

Звезда советской эстрады Алла Пугачева, которая впервые рассказала об уезде из России, может после выхода интервью получить на родине статус "иноагента". Против певицы грозят завести уголовное дело.

После публикации интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой в социальных сетях активизировались кремлеботы. В комментариях они обвиняли певицу в предательстве и поддержке терроризма.

Что угрожает Пугачевой в России после выхода интервью

Аллу Пугачеву критикуют в России с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, так как она не поддержала путинский режим и уехала с семьей в Израиль. Певица призналась, что приняла это решение после разговора с человеком из окружения Путина.

Алла Борисовна также заявила, что не предавала родину, а родина предала ее. Однако больше всего россиян возмутили слова артистки о Джохаре Дудаеве, в которых они усмотрели оправдание терроризма.

Аллу Пугачеву в России сравнили с террористкой и предательницей

Лидер движения за независимость Чечни от России в 1990-е годы Джохар Дудаев погиб в 1996 году и Пугачева отметила, что знала его лично, назвав "приличным, порядочным и интеллигентным человеком".

Кремлеботы сразу же начали писать комментарии, что российская певица поддерживает террористов и сама в скорое может стать террористкой, взяв в руки автомат.

Согласно подсчетам, боты оставляли в постах о Пугачевой в среднем 9,9 комментария, что даже больше, чем в постах, касающихся войны в Украине. В комментариях писали, что она предательница и вообще ей не стоит говорить о политике, так как она в этом не разбирается.

Алле Пугачевой грозят уголовной статьей

Но реакция на интервью Примадоны не ограничилась только кремлевскими ботами. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его "базаром лицемерия". А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Пугачева "наговорила на статью" и ей могут присвоить статус "иноагента".

Российский политтехнолог Алексей Ярошенко и вовсе призвал завести на певицу уголовное дело за оправдание терроризма.

На Пугачеву за эти слова надо заводить уголовное дело — за оправдание терроризма здесь налицо статья. Она оправдывает сепаратиста-террориста Дудаева, оправдывает его публично. Это нарушение закона, тяжкое нарушение закона с политической и общественной точки зрения. Алексей Ярошенко

