Назвали терористкою і не тільки: Пугачова після інтерв’ю стала ворогом номер один у Росії, що їй загрожує

Пугачову неодноразово критикували у Росії за її позицію

Зірка радянської естради Алла Пугачова, яка вперше розповіла про виїзд з Росії, може після виходу інтерв'ю на батьківщині отримати статус "іноагента". Проти співачки погрожують порушити кримінальну справу.

Після публікації інтерв’ю Алли Пугачової журналістці Катерині Гордєєвій у соціальних мережах активізувалися кремлеботи. У коментарях вони звинувачувають співачку у зраді та підтримці тероризму.

Що загрожує Пугачовій у Росії після виходу інтерв’ю

Аллу Пугачову критикують у Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки вона не підтримала путінський режим і поїхала з сім’єю до Ізраїлю. Співачка зізналася, що ухвалила це рішення після розмови з людиною з оточення Путіна.

Алла Борисівна також заявила, що не зраджувала батьківщину, а батьківщина зрадила її. Однак найбільше росіян обурили слова артистки про Джохара Дудаєва, в яких вони побачили виправдання тероризму.

Аллу Пугачову в Росії порівняли з терористкою та зрадницею

Лідер руху за незалежність Чечні від Росії в 1990-і роки Джохар Дудаєв загинув у 1996 році й Пугачова зазначила, що знала його особисто, назвавши "пристойною, порядною та інтелігентною людиною".

Кремлеботи відразу почали писати коментарі, що російська співачка підтримує терористів і сама незабаром може стати терористкою, взявши в руки автомат.

Згідно з підрахунками, боти залишали в постах про Пугачову в середньому 9,9 коментаря, що навіть більше, ніж у постах, що стосуються війни в Україні. У коментарях писали, що вона зрадниця і взагалі їй не варто говорити про політику, оскільки вона в цьому не розуміється.

Аллі Пугачовій загрожують кримінальною статтею

Але реакція на інтерв’ю Примадони не обмежилася лише кремлівськими ботами. Представник МЗС Росії Марія Захарова назвала його "базаром лицемірства". А голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Росії (ФПБК) Віталій Бородін заявив, що Пугачова "наговорила на статтю" і їй можуть надати статус "іноагента".

Російський політтехнолог Олексій Ярошенко взагалі закликав завести на співачку кримінальну справу за виправдання тероризму.

Проти Пугачової за ці слова треба порушувати кримінальну справу — за виправдання тероризму тут є стаття. Вона виправдовує сепаратиста-терориста Дудаєва, виправдовує його привселюдно. Це порушення закону, тяжке порушення закону з політичного та суспільного погляду. Олексій Ярошенко

