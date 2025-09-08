Обвинил Украину в оккупации Донбасса и обидел Бандеру: что говорит о войне Сукачев, который снимался с Зеленским

Сукачев заявлял, что "Украина распадется"

Гарик Сукачев — российский рок-музыкант, кинорежиссер, актер, лидер групп "Бригада С" и "Неприкасаемые". Украинцам он запомнился благодаря участию в фильме "Ржевский против Наполеона", где он снимался вместе с Владимиром Зеленским. Однако с 2014 года он публично поддерживает войну в Украине, как и звезда "Сватов" Татьяна Васильева.

Актер открыто выражает пророссийскую позицию. "Телеграф" решил выяснить, что именно говорит о нашей стране бывший коллега президента Украины Гарик Сукачев.

Сукачев в российско-украинской комедии режиссера Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона" сыграл камео, а Владимир Зеленский — роль Наполеона. Тогдашний руководитель студии "Квартал 95" тоже был продюсером. К слову, в этой киноленте также снимался путинист Михаил Ефремов, сидевший в тюрьме за пьяное ДТП. Фильм вышел на телеэкраны в 2012 году. В 2021 году Госкино запретило прокат этого фильма в Украине.

Владимир Зеленский в роли Наполеона

Что говорит о войне Гарик Сукачев

С 2014 года актер открыто принял сторону российских оккупантов на Донбассе. Сукачев ездил в оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских шоу. Также актер оправдывал агрессию Кремля и спонсировал некоторые вражеские военные подразделения. За это он был внесен в базу "Миротворец".

Гарик Сукачев — фигурант базы "Миротворец"

Через два года, в 2016-м, Сукачев заявил, что Украина больше "никогда не будет целостной и распадется". В 2018 году актер обвинил в войне на Донбассе Украину. Такую ерунду он рассказывал в интервью пропагандистскому изданию "Дождь".

Россия, великая страна, несет за это ответственность? Я считаю, что власть не несет. Потому что революция началась в Украине и продолжалась довольно долго. И это не первая революция. На Оранжевой я тоже был, видел эти знамена и т.д. Все не однозначно… Конечно, Россия имеет отношение к конфликту. Как любая страна, которая обязана защищать свои и свои геополитические интересы. Я не думаю, что в этом плане Россия отличается от любого сильного государства. Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

Летом 2022 года Сукачев вместе с другими музыкантами, поддерживающими войну, записал клип на песню "Я остаюсь". Это был ответ выехавшим из России артистам.

В июне 2022 года музикант опубликовал фото с новой татуировкой. На его теле появилась надпись "Родина или смерть". Он также написал в посте "Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы" и вставил цитату Макаревича.

Гарик Сукачев набил пророссийскую татуировку

На своей странице в Инстаграмм, которая сейчас заблокирована для украинцев, музыкант рассказывал, что мечтает встретиться с Путиным. "Мне было бы просто интересно вживую увидеть президента. Я бы сказал: "Владимир Владимирович, это вы? Офигеть!» – заявлял пропагандист.

Гарик Сукачев

В интервью проекту "А поговорить?" телеканала "Москва 24" Сукачев заявлял, что он резко осуждает чествование Степана Бандеры и даже "эсэсовцев" как героев в Украине, считая, что такая тенденция "не сулит ничего хорошего" для будущего страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас актер Андрей Биланов и что говорит о войне в Украине. Несмотря на свои корни, он "выступает за мир", но поддерживает российскую армию и российскую пропаганду о "нацистах и бандеровцах".