Отримала нагороду від Путіна і навчалася з Медвєдєвим: що відомо про дружину нового генпрокурора РФ

Наталія Гуцан має звання заслуженої юристки РФ

Александр Гуцан, назначенный на должность генпрокурора РФ, — давний знакомый и однокурсник Дмитрия Медведева. Его карьера тесновато переплетена с Петербургом, где и начался его путь в прокуратуре. Рядом с ним была его жена, которая также не стоит в стороне от "системы" и работает судьей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Наталье Гуцан. С Медведевым она тоже связана.

Что известно о жене Александра Гуцана

Наталья – судья по специальности. Она занимала пост судьи в Санкт-Петербурге и являлась председателем Уставного (Уставного) суда, пока его не ликвидировали в 2021 году. Однако, несмотря на столь высокие должности, жена Гуцана выбирает вести закрытую жизнь и редко появляется в медиапространстве.

Она окончила тот же университет, где учился ее муж (Санкт-Петербургский государственный университет) и также была однокурсницей Медведева. Собственно там она и познакомилась с будущим мужем. Также известно, что у Наталии есть научная степень — кандидат юридических наук. В 2015 году она получила звание заслуженного юриста РФ.

Наталья Гуцан

В РосСМИ пишут, что Гуцан получила награду от Путина. Это связывали с переменами в ее семье, а точнее с переездом в Москву из Петербурга в связи со сменой должности мужа.

Новый генпрокурор РФ Александр Гуцан

По данным Википедии, Наталья вместе с мужем владеет недвижимостью. В частности, в их собственности — участок, площадь которого 16 соток, квартира площадью 159,3 м² и домом площадью 220 м². За 2017 год официальный доход жены нового генпрокурора РФ составил 2,8 млн рублей.

