Отримала нагороду від Путіна і навчалася з Медвєдєвим: що відомо про дружину нового генпрокурора РФ

Наталія Гуцан має звання заслуженої юристки РФ

Олександр Гуцан, який був призначений на посаду генпрокурора РФ, — давній знайомий та однокурсник Дмитра Медведєва. Його кар’єра тісно переплетена з Петербургом, де й розпочався його шлях у прокуратурі. Поруч із ним була його дружина, яка також не стоїть осторонь "системи" і працює суддею.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Наталію Гуцан. З Медвєдєвим вона також пов'язана.

Що відомо про дружину Олександра Гуцана

Наталія — суддя за фахом. Вона займала пост судді у Санкт-Петербурзі і була головою Статутного (Уставного) суду, поки його не ліквідували у 2021 році. Однак попри такі високі посади, дружину Гуцана обирає вести приватне життя і рідко з'являється у медіапросторі.

Вона закінчила то й же університет, де навчався її чоловік (Санкт-Петербурзький державний університет) і також була однокурсницею Медведєва. Власне там вона і познайомилася з майбутнім чоловіком.Також відомо, що Наталія має науковий ступінь — кандидат юридичних наук. У 2015 році вона отримала звання заслуженого юриста РФ.

Наталія Гуцан

У росЗМІ пишуть, що Гуцан отримала нагороду від Путіна. Це пов’язували зі змінами у її сім’ї, а точніше — з переїздом до Москви з Петербурга у зв'язку зі зміною посади чоловіка.

Новий генпрокурор РФ Олекснадр Гуцан

За даними Вікіпедії, Наталія разом із чоловіком володіє нерухомістю. Зокрема, у їхній власності — ділянка, площа якої 16 соток, квартира, площею 159,3 м² і будинком, площею 220 м². За 2017 офіційний дохід дружини нового генпрокурора РФ становив 2,8 млн рублів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину правої руки Путіна Мішустіна. Дружина російського прем'єра дуже непублічна, але при цьому багата і успішна.