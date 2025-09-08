Критиковал Авакова и Шокина и был советником Порошенко: где бывший и. о. Генпрокурора Махницкий

Махницкий показал себя в военной форме в фейсбуке

Олег Махницкий – известный украинский политик, который был народным депутатом от ВО "Свобода". В феврале-июне 2014 года он занимал должность и. о. Генерального прокурора Украины. Вскоре политик прекратил появляться в медиапространстве, как и Вячеслав Кириленко.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность бывшего и. о. Генерального прокурора, а также где он сейчас.

Что известно об Олеге Махницком

Будущий политик родился в 1970 году во Львове. После окончания школы он начал работать на местном производственном швейном объединении "Маяк". В 80-х Махницкий участвовал в движении за восстановление независимости Украины. В 1990 году Олег занялся организацией туристических путешествий на производственно-творческом объединении "Краевед".

В 1991-1996 годах Махницкий учился на юридическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко. После окончания вуза он работал помощником прокурора, а в 1997-1998 годах — следователем во Франковском районе Львова. В 1998-1999 годах Махницкий занимал должность старшего следователя прокуратуры Львовской области.

Махницкий строил карьеру в прокуратуре Львова, фото "Главкома"

В 1999-2001 годах Олег работал юристом на ЧП "Агентство безопасности "Скорпион"". После этого он вел частную адвокатскую практику. В 2003 году Махницкий работал адвокатом в объединении "Осадчий и партнеры". А вскоре Олег стал соучредителем и партнером адвокатского объединения "Валько и Махницкий".

В 2006 году Махницкого избрали депутатом Львовского городского совета от ВО "Свобода". А в 2010 году Олег стал депутатом ЛГС во второй раз. В 2012 году Махницкий впервые прошел народным избранником в парламент от ВО "Свобода". Параллельно он был первым заместителем председателя Комитета ВРУ по верховенству права и правосудия.

Махницкий был депутатом ЛГС, фото Zaxid.net

22 февраля 2014 года Верховная Рада назначила Махницкого Уполномоченным по контролю за деятельностью Генеральной прокуратуры Украины. А через два дня чиновник стал исполняющим обязанности Генерального прокурора. На этой должности Олег находился около 4 месяцев.

Махницкий был и. о. Генпрокурора Украины, фото "То є Львів"

После этого Махницкий стал советником тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. На этой должности он пробыл до февраля 2015 года. В 2016 году политик заявил, что тогдашние глава МВД Арсен Аваков и заместитель Генерального прокурора Виктор Шокин препятствовали расследованию преступлений против активистов Евромайдана.

Приведу пример с командиром роты "Беркута" Дмитрием Садовником, сбежавшим после моего отстранения от должности. Еще при моем председательстве в ГПУ были попытки освободить его из-под стражи, однако мы удачно противодействовали этому. Потом Печерский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест, а затем он сбежал. Милиция тогда ничего не сделала, чтобы предотвратить это, окружить дом Садовника и следить за ним. Также Виктор Шокин, который тогда наблюдал за следствием, ничего не сделал для обжалования этого решения суда и предотвращения выхода Садовника на свободу. Олег Махницкий

Где сейчас и чем занимается Олег Махницкий

После ухода с должности советника президента Махницкий прекратил появляться в публичном пространстве. Издание Zahid.net писало, что в это время он вместе со знакомыми пытался запустить в Молдавии предприятие по производству сигарет. Экс-чиновник рассказывал, что вложил в дело полмиллиона долларов. Однако оборудование с предприятия исчезло, и Махницкий обвинил товарищей в хищении этих средств. Компаньоны бывшего и. о. Генпрокурора считают его виновным в присвоении денег.

В 2023 году Махницкий провел встречу с аспирантами на юридическом факультете Международного экономико-гуманитарного университета имени Демьянчука в Ровно. Вместе с профессорами он обсудил проблемы прокурорской деятельности во время войны. Олег появился на мероприятии в военной форме.

Махницкий встретился с аспирантами, фото "Ровненские новости"

Сейчас страница бывшего и. о. Генпрокурора закрыта. Однако заметно, что на главном фото политик появился в военной форме, поэтому есть вероятность, что он служит в Вооруженных Силах Украины.

Страница Махницкого в фейсбуке, скриншот "Телеграфа"

