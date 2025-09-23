Одна из самых богатых женщин России: как выглядит "незаметная" жена правой руки Путина Мишустина

Жена российского премьера очень непублична, но при этом богата и успешна

Михаил Мишустин — премьер-министр России с 16 января 2020 года. Он публичный человек, который построил блестящую карьеру в кремлевских кабинетах, его даже называют правой рукой Путина. А вот о его жене информации очень мало — она максимально непубличная и предпочитает оставаться в тени, ее даже окрестили "незаметной".

"Телеграф" расскажет, что известно о Владлене Мишустиной, чем она занимается и как выглядит.

Михаил Мишустин. Фото: Getty Images

Жена Мишустина — что о ней известно?

Михаил и Владлена Мишустины поженились в начале 90-х, однако нет точной информации, когда именно это было и как они познакомились. В семье родились трое сыновей — Алексей, Александр и Михаил. Последний, к слову, еще не окончил школу, а двое старших уже имеют миллионные доходы, хотя и живут вместе с родителями.

Семейное фото с сестрой, матерью, женой и детьми Мишустина

В сети есть данные о том, что Владлена Мишустина родилась 2 января 1976 года, сейчас ей 49 лет. По происхождению она, вероятно, татарка, однако подтверждений этой информации нет.

Мишустин когда-то возглавлял налоговую в РФ и его жена также была связана с этой сферой

Известно, что в начале 90-х женщина начала заниматься бизнесом, она была совладелицей "Международного компьютерного клуба". Это компания, которая занималась привлечением западных IT-технологий в Россию. Однако уже в 2013 году фирма была ликвидирована.

Владлена - первая и единственная жена Мишустина

В 2008-2010 годах Владлена Мишустина была связана с инвестиционной компанией UFG Capital Partners, где ее муж занимал пост президента. В том же 2008 году бизнесвумен зарегистрировала себя, как индивидуального предпринимателя и занялась развлекательным бизнесом — открыла школу танцев в элитном подмосковном районе Барвиха.

Владлена и Михаил Мишустин вместе с начала 90-х годов

Стоит отметить, что в 2014 году Владлена Мишустина вошла в рейтинг топ-10 самых богатых жен чиновников России от журнала Forbes с капиталом в 160 млн рублей. При этом ее доход в разы превышал доходы мужа. Кроме того, согласно исследованиям Фонда Навального, реальные доходы Мишустиной и ее образ жизни не совпадали с данными, поданными в официальных декларациях.

