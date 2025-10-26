Российских военных может затопить после атаки ВСУ на Белгородскую дамбу. Что там происходит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Уровень воды в водохранилище уже упал на 100 см.
Уровень воды в Белгородском водохранилище со стороны Сосновки уменьшается. В то же время она прибывает в район Нежеголя.
В Белгородской области РФ поврежденная дамба пропускает воду, из-за чего населенные пункты Шебекинского района подтапливаются. Об этом сообщают местные каналы.
Отмечается, что в Сосновке вода постепенно уходит.
В Нежеголе вода разливается и уже достигла центра города.
Ресурс "Крымский ветер" информирует, что под угрозой затопления позиции 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС России, а также подразделения 68/69 дивизии и 44-го армейского корпуса, находящиеся ниже русла.
У россиян между тем, как шутят в 14-м отдельном полк БпАК, открылся новый курорт "Дамба Резорт", в котором "вход бесплатный, выход — по течению".
"Архитекторы 14-го отдельного полка уже усердно работают над планированием новых объектов, дальше будет", — говорится в сообщении.
Тем временем осинтеры показали в сети снимки Sentinel-1 SAR, на которых видны затопления ниже по течению от дамбы Белгородского водохранилища. Затопление было нанесено ударом ракетного комплекса GMLRS HIMARS.
Напомним, из-за серьезного повреждения дамбы водохранилища в Шебекинском округе Белгородской области она начала пропускать воду. Частично были затоплены десять частных огородов.