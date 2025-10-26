Уровень воды в водохранилище уже упал на 100 см.

Уровень воды в Белгородском водохранилище со стороны Сосновки уменьшается. В то же время она прибывает в район Нежеголя.

В Белгородской области РФ поврежденная дамба пропускает воду, из-за чего населенные пункты Шебекинского района подтапливаются. Об этом сообщают местные каналы.

Отмечается, что в Сосновке вода постепенно уходит.

В Нежеголе вода разливается и уже достигла центра города.

Ресурс "Крымский ветер" информирует, что под угрозой затопления позиции 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС России, а также подразделения 68/69 дивизии и 44-го армейского корпуса, находящиеся ниже русла.

У россиян между тем, как шутят в 14-м отдельном полк БпАК, открылся новый курорт "Дамба Резорт", в котором "вход бесплатный, выход — по течению".

"Архитекторы 14-го отдельного полка уже усердно работают над планированием новых объектов, дальше будет", — говорится в сообщении.

Тем временем осинтеры показали в сети снимки Sentinel-1 SAR, на которых видны затопления ниже по течению от дамбы Белгородского водохранилища. Затопление было нанесено ударом ракетного комплекса GMLRS HIMARS.

Водохранилище по состоянию на 20 октября

Водохранилище по состоянию на 26 октября

Напомним, из-за серьезного повреждения дамбы водохранилища в Шебекинском округе Белгородской области она начала пропускать воду. Частично были затоплены десять частных огородов.