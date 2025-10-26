Російських військових може затопити після атаки ЗСУ на Бєлгородську дамбу. Що там відбувається
Рівень води у водосховищі вже впав на 100 см
Рівень води у Бєлгородському водосховищі з боку Соснівки зменшується. Водночас вона прибуває до району Нежеголі.
У Бєлгородській області РФ пошкоджена дамба пропускає воду, через що населені пункти Шебекінського району підтоплює. Про це інформують місцеві канали.
Зазначається, що у Соснівці вода поступово уходить.
Натомість у Нежеголі вода розливається й вже досягла центру міста.
Ресурс "Кримський вітер" інформує, що під загрозою затоплення позиції 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС Росії, а також підрозділи 68/69 дивізії, та 44-го армійського корпусу, що знаходяться нижче за річищем.
У росіян тим часом, як жартують у 14 окремому полк БпАК, відкрився новий курорт "Дамба Резорт", у якому "вхід безкоштовний, вихід — за течією".
"Архітектори 14-го окремого полку вже ретельно працюють над плануванням нових обʼєктів, далі буде", — йдеться у повідомленні.
Тим часом осінтери показали у мережі знімки Sentinel-1 SAR, на яких видно затоплення нижче за течією від дамби Бєлгородського водосховища. Затоплення було спричинене ударом ракетного комплексу GMLRS HIMARS.
Нагадаємо, через серйозне пошкодження дамби водосховища у Шебекінському окрузі Бєлгородської області вона почала пропускати воду. Частково було затоплено десять приватних городів.