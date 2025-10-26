Російських військових може затопити після атаки ЗСУ на Бєлгородську дамбу. Що там відбувається

Рівень води у водосховищі вже впав на 100 см

Рівень води у Бєлгородському водосховищі з боку Соснівки зменшується. Водночас вона прибуває до району Нежеголі.

У Бєлгородській області РФ пошкоджена дамба пропускає воду, через що населені пункти Шебекінського району підтоплює. Про це інформують місцеві канали.

Зазначається, що у Соснівці вода поступово уходить.

Натомість у Нежеголі вода розливається й вже досягла центру міста.

Ресурс "Кримський вітер" інформує, що під загрозою затоплення позиції 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС Росії, а також підрозділи 68/69 дивізії, та 44-го армійського корпусу, що знаходяться нижче за річищем.

У росіян тим часом, як жартують у 14 окремому полк БпАК, відкрився новий курорт "Дамба Резорт", у якому "вхід безкоштовний, вихід — за течією".

"Архітектори 14-го окремого полку вже ретельно працюють над плануванням нових обʼєктів, далі буде", — йдеться у повідомленні.

Тим часом осінтери показали у мережі знімки Sentinel-1 SAR, на яких видно затоплення нижче за течією від дамби Бєлгородського водосховища. Затоплення було спричинене ударом ракетного комплексу GMLRS HIMARS.

Водосховище станом на 20 жовтня

Водосховище станом на 26 жовтня

Нагадаємо, через серйозне пошкодження дамби водосховища у Шебекінському окрузі Бєлгородської області вона почала пропускати воду. Частково було затоплено десять приватних городів.