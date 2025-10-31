"Столько БПЛА еще не видел". Россияне жалуются на масштабную атаку дронов

Российская ПВО активно "работает" в Белгородщине

Россиян ожидает довольно неспокойная ночь в Белгородской области. Ведь уже есть сообщения о рекордном количестве беспилотников на территории РФ.

Что нужно знать:

В некоторых районах Белгородщины фиксируют до 50 дронов

В России уже рассказывают об "успешной работе" ПВО

Как сообщают росСМИ, по состоянию на 21:30 уже зафиксировано большое количество беспилотников на Белгородщине. В частности, на Волоконовском районе уже заметили более 50 дронов.

Российские паблики пишут, что ПВО "успешно" сбивает дроны над Старым Осколом, Острогожским и Губкиным. Однако многие дроны все же прорывают оборону и направляются вглубь области.

Масштабную атаку на Россию анонсируют и украинские военные. В то же время россияне жалуются, что такое количество дронов над Белгородской областью видят впервые.

"Сегодня наши птички наложат ощутимые санкции в РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России. Однако больше информации он не придоставил. На этой пресс-конференции также стало известно, что в 2023 году Киев уничтожил на территории Капустиного Яра баллистическую ракету "Орешник". Однако Кремль может атаковать Украину этим оружием не менее 6 раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 октября Россия четырежды била по Днепру. Взрывы раздавались из-за атаки баллистикой и КАБами.