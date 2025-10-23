Атака на аэродром и НПЗ. Где в России ночью раздавались взрывы (фото, видео)

В результате атаки зафиксирован пожар

В ночь на 23 октября взрывы раздавались не только в Украине, но и в России. Там дроны предварительно атаковали Рязань. Под ударом оказались НПЗ и аэродром "Дягилево".

Что нужно знать:

Более 10 взрывов прогремели в Рязани и над городом Скопин

В России заявляются об "успешной работе" ПВО

После взрывов возникли пожары в Рязани

Как пишут росСМИ, основной удар в ночь на 23 октября пришелся на Рязань и Скопин. Там дроны атаковали НПЗ и аэродром, где уже зафиксированы пожары. Соответствующие фото и видео распространяются в сети. Отметим, что расстояние от Рязани до Украины составляет более 450 км.

Пожар в Рязани

По словам местных, примерно в 3:15 на окраине Рязани прогремели взрывы, а позже в Скопине. После этого начался пожар. Официально же в России говорят о том, что "по дронам сработало ПВО". Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, пропагандисты добавляют, что была атака на Воронежскую область. Там якобы "ПВО уничтожило" 8 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что основные удары России по Украине направлены на энергетику. Уже есть опасения об ударах по ГЭС и возможных последствиях, среди которых блекауты и потопы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 21 октября в России взрывы раздавались в Ростовской области. Уже известно, что попало под "летучие санкции".