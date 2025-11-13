В сети есть немало забавных фото Матвиенко

Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации РФ, которая много лет находится в российской политике. Она делала несколько пластических операций, чтобы выглядеть лучше. Помощники предательницы даже предлагают журналистам одни и те же фотографии политики, чтобы показывать ее в лучшем свете.

Что нужно знать:

Матвиенко часто показывают с лучших ракурсов

Она, вероятно, делала пластические операции

Украинофобка получила прозвище "Валька-стакан" из-за пристрастия к спиртному

Неудачные фото Матвиенко

В сети часто можно увидеть фотографии украинофобки в лучших ракурсах. На фотографиях она всегда предстает с укладкой, макияжем и в элегантной одежде. Над ее подачей в медиа усердно работают помощники.

Валентина Матвиенко, фото из сети

Матвиенко всегда фотографируют с удачных ракурсов, фото из сети

Помощники Матвиенко распространяют только лучшие ее фото, кадр из сети

Сама чиновница всегда отвергала вмешательство пластических хирургов в ее внешность. Хотя невооруженным глазом заметно, что Матвиенко обращалась за помощью к специалистам. В 76 лет ее кожа — ровная и гладкая, а мышцы лица остаются неподвижными.

Матвиенко делала пластические операции, фото Getty Images

Матвиенко в 2025 году, фото Getty Images

В то же время предательница выглядела так не всегда. Тогда ее имидж был другим – Матвиенко воспроизводила типаж советской женщины: закрытая одежда, высокая пышная прическа, минимум макияжа. Во время работы в комсомольских структурах она получила прозвище "Валька-стакан". Оно возникло из-за того, что Матвиенко пила наравне с мужчинами, чтобы быть "своей" и получать желаемые должности в советской политике.

Матвиенко во времена партийной работы, фото из сети

Матвиенко в молодости, фото из сети

В то же время есть довольно забавные и неудачные фотографии политика, которые ее команда хотела бы скрыть. В частности, с напряженной мимикой и со стаканом, напоминающим ее прозвище из молодости "Валька-стакан".

Матвиенко с напряженной мимикой, фото Getty Images

Матвиенко со стаканом, фото из сети

Матвиенко смеется, фото из сети

Матвиенко зафиксировали во время смеха, фото Getty Images

