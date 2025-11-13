Без ретуши и удачных ракурсов: в сети обратили внимание на настоящее лицо Вальки-стакан
В сети есть немало забавных фото Матвиенко
Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации РФ, которая много лет находится в российской политике. Она делала несколько пластических операций, чтобы выглядеть лучше. Помощники предательницы даже предлагают журналистам одни и те же фотографии политики, чтобы показывать ее в лучшем свете.
Что нужно знать:
- Матвиенко часто показывают с лучших ракурсов
- Она, вероятно, делала пластические операции
- Украинофобка получила прозвище "Валька-стакан" из-за пристрастия к спиртному
Неудачные фото Матвиенко
В сети часто можно увидеть фотографии украинофобки в лучших ракурсах. На фотографиях она всегда предстает с укладкой, макияжем и в элегантной одежде. Над ее подачей в медиа усердно работают помощники.
Сама чиновница всегда отвергала вмешательство пластических хирургов в ее внешность. Хотя невооруженным глазом заметно, что Матвиенко обращалась за помощью к специалистам. В 76 лет ее кожа — ровная и гладкая, а мышцы лица остаются неподвижными.
В то же время предательница выглядела так не всегда. Тогда ее имидж был другим – Матвиенко воспроизводила типаж советской женщины: закрытая одежда, высокая пышная прическа, минимум макияжа. Во время работы в комсомольских структурах она получила прозвище "Валька-стакан". Оно возникло из-за того, что Матвиенко пила наравне с мужчинами, чтобы быть "своей" и получать желаемые должности в советской политике.
В то же время есть довольно забавные и неудачные фотографии политика, которые ее команда хотела бы скрыть. В частности, с напряженной мимикой и со стаканом, напоминающим ее прозвище из молодости "Валька-стакан".
