Укр

Без ретуши и удачных ракурсов: в сети обратили внимание на настоящее лицо Вальки-стакан

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Политик Валентина Матвиенко
Политик Валентина Матвиенко. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

В сети есть немало забавных фото Матвиенко

Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации РФ, которая много лет находится в российской политике. Она делала несколько пластических операций, чтобы выглядеть лучше. Помощники предательницы даже предлагают журналистам одни и те же фотографии политики, чтобы показывать ее в лучшем свете.

Что нужно знать:

  • Матвиенко часто показывают с лучших ракурсов
  • Она, вероятно, делала пластические операции
  • Украинофобка получила прозвище "Валька-стакан" из-за пристрастия к спиртному

Неудачные фото Матвиенко

В сети часто можно увидеть фотографии украинофобки в лучших ракурсах. На фотографиях она всегда предстает с укладкой, макияжем и в элегантной одежде. Над ее подачей в медиа усердно работают помощники.

Валентина Матвиенко деятельность
Валентина Матвиенко, фото из сети
Валентина Матвиенко фото
Матвиенко всегда фотографируют с удачных ракурсов, фото из сети
Валентина Матвиенко
Помощники Матвиенко распространяют только лучшие ее фото, кадр из сети

Сама чиновница всегда отвергала вмешательство пластических хирургов в ее внешность. Хотя невооруженным глазом заметно, что Матвиенко обращалась за помощью к специалистам. В 76 лет ее кожа — ровная и гладкая, а мышцы лица остаются неподвижными.

Валентина Матвиенко пластические операции
Матвиенко делала пластические операции, фото Getty Images
Валька-стакан сейчас
Матвиенко в 2025 году, фото Getty Images

В то же время предательница выглядела так не всегда. Тогда ее имидж был другим – Матвиенко воспроизводила типаж советской женщины: закрытая одежда, высокая пышная прическа, минимум макияжа. Во время работы в комсомольских структурах она получила прозвище "Валька-стакан". Оно возникло из-за того, что Матвиенко пила наравне с мужчинами, чтобы быть "своей" и получать желаемые должности в советской политике.

Валентина Матвиенко в молодости
Матвиенко во времена партийной работы, фото из сети
Матвиенко в молодости
Матвиенко в молодости, фото из сети

В то же время есть довольно забавные и неудачные фотографии политика, которые ее команда хотела бы скрыть. В частности, с напряженной мимикой и со стаканом, напоминающим ее прозвище из молодости "Валька-стакан".

Матвиенко забавные фото
Матвиенко с напряженной мимикой, фото Getty Images
Матвиенко фото
Матвиенко со стаканом, фото из сети
Матвиенко из Шепетовки
Матвиенко смеется, фото из сети
Матвиенко фото
Матвиенко зафиксировали во время смеха, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовниках Матвиенко, которые помогали ей в карьере. У нее были служебные романы.

Теги:
#Россия #Валентина Матвиенко #Фото