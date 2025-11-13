Валька-стакан из Шепетовки и ее покровители: что известно о любовниках Матвиенко, которые помогли ей сделать карьеру (фото)

У российской чиновницы были покровители, которые помогли ей продвигаться по службе

Валентина Матвиенко — российская чиновница, бывшая губернатор Санкт-Петербурга, а сейчас Спикер Совета Федерации. Она имеет прозвище "Валька-стакан" и сомнительную репутацию, а еще эта женщина была одной из тех, кто поддержал нападение Путина на Украину. Матвиенко сделала блестящую политическую карьеру и, как оказалось, не без помощи влиятельных покровителей.

"Телеграф" расскажет, что известно о любовниках Валентины Матвиенко, которые стали ее покровителями в продвижении по карьере.

Валентина Матвиенко. Фото: Getty Images

Матвиенко и ее романы — что известно

Валентина Матвиенко родилась в провинциальном городе Шепетовка в Хмельницкой области. В 1967 году она приехала в Ленинград, поступила в институт и начала свою впечатляющую карьеру не по производственной, а по комсомольской линии. Об этом рассказывается в расследовании "Проект".

Ключевую роль на старте карьеры Матвиенко сыграл Виктор Лобко. В то время он был одним из секретарей ленинградского комсомола. Роман с ним дал мощный толчок молодой и неопытной Валентине — за несколько лет молодая функционерка превратилась в первого секретаря Петроградского райкома комсомола.

Валентина Матвиенко и Виктор Лобко

Уже на этой должности видная, яркая и работоспособная Матвиенко привлекла внимание куда более влиятельного чиновника — Григория Романова. Его в то время называли "хозяином" Ленинграда, а был он первым секретарем обкома.

Сама Матвиенко называла Романова своим "учителем", благодаря ему ее карьера стремительно пошла вгору. Уже в 32 года провинциалка из Шепетовки возглавила ленинградский комсомол, а в 37 лет стала заместителем председателя ленинградского горисполкома. Для женщины в то время это было невероятным достижением.

Григорий Романов - еще один покровитель Матвиенко

Надо сказать, что достигнув стремительных успехов в политической деятельности и став губернатором Ленинграда Валентина Матвиенко не забывала о своих покровителях — она их отблагодарила. Лобко получил должность ее заместителя, а Романову, который умер, она установила памятную доску.

Новый вектор карьера Матвиенко получила благодаря влиятельному политику и выходцу из разведки Евгению Примакову. Он заметил ее в конце 80-х среди народных депутатов СССР. Благодаря отношениям с Примаковым Валентина стала послом России на Мальте и в Греции. Уже в 1998 году, став премьер-министром, Примаков пригласил ее в свое правительство на должность вице-премьера.

Евгений Примаков, Валентина Матвиенко и экс-министр иностранных дел Игорь Иванов

Поразительно, что даже после отставки своего покровителя, Матвиенко осталась на высоких счетах в российском правительстве и продолжила продвигаться по карьере. Теперь она возглавляет Совета Федераций.

Валентина Матвиенко сделала потрясающую политическую карьеру. Фото: Getty Images

Матвиенко и ее муж

Примечательно, что все это время "грехов молодости" и бурных романов с покровителями, Валентина Матвиенко была замужем. В студенчестве она стала женой Владимира Матвиенко и оставалась в этом статусе аж до смерти мужа в 2018 году. На фоне карьерных успехов чиновницы в ее жизни разворачивалась личная драма.

Владимир Матвиенко - законній муж Вальки-стакан

Ее муж Владимир с 80-х годов болел — он потерял подвижность и был прикован к инвалидному креслу. В 1999 году Валентина попала в автокатастрофу с тремя погибшими, ее мужу ложно сообщили, что она скончалась. Это еще больше подорвало здоровье мужчины — у него случился инсульт, который добавил частичный паралич к его уже имеющимся проблемам со здоровьем. Владимир Матвиенко скончался в 2018 году от рака.

Валентина Матвиенко похоронила мужа в 2018 году. Фото: Getty Images

