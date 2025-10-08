Укр

Не может даже нормально улыбаться: как изменилась внешность путинистки Матвиенко

Наталья Дума
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко. Фото Колаж Телеграфу

Валентина Матвиенко утверждает, что ее внешность – это результат занятий спортом

Валентина Матвиенко – многолетняя российская чиновница, действующая глава Совета Федерации РФ и соратница Путина. Ее политическая карьера продолжается уже несколько десятилетий, но внимание всегда было приковано к ее внешности. В сети активно обсуждают ее возможные пластические вмешательства, которые она, конечно же, отрицает, потому что в молодости черты ее лица были несколько иными.

Что нужно знать

  • Валентина Матвиенко родилась в Украине, но еще в молодости начала строить карьеру в РФ
  • В сети активно обсуждают возможные многочисленные пластические операции чиновницы, хотя она сама их категорически отрицает
  • Внешний вид Матвиенко свидетельствуют о вмешательстве, что стало предметом шуток и мемов

Как выглядела путинистка Матвиенко в молодости

Родом Валентина из Шепетовки, что в Хмельницкой области. Училась Матвиенко в медицинском училище в Черкассах, а затем Ленинградское училище. Затем она прошла аспирантуру и занималась административно партийной работой: в комсомольских структурах, затем в партийной и государственной системе.

Валька стакан в молодости
Валентина Матвиенко в молодости
Матвиенко активно продвигалась карьерно в Советском Союзе и затем в России. Сначала стала губернатором Санкт-Петербурга, затем – главой Совета Федерации РФ. А начинала будущая путинистка с работы в райкоме комсомола.

Что известно о пластических операциях Валентины Матвиенко

Сама политическая деятельница полностью отрицает "упреки" о любых изменениях во внешности с помощью пластической хирургии. Валентина утверждает, что выглядит так из-за активных занятий спортом. Однако врачи говорят обратное. Они отмечают, что пластика была сделана, что заметно по "натянутой" коже.

И хотя о вмешательстве она не говорит, "обновленный" вид Матвиенко давно стал предметом шуток и мемов в соцсетях. Лицо российской чиновницы выглядит неестественно — кожа ровная, гладкая, без единой морщины, что невозможно в 76 лет. На видео можно заметить, что мышцы ее лица почти не двигаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пластические операции делала жена Пескова Навка. Сама Навка заявляла, что "за" натуральность.

