Матвиенко всегда защищала своих фавориток и была с ними щедрой

Известная российская чиновница Валентина Матвиенко, которая родилась в Украине, крутила романы со своими подчиненными. Одной из ее возлюбленных была одесситка по имени Ольга.

Об этом в программе на Youtube-канале "Ходорковский LIVE" рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, написавшая книгу "Игра в бутылочку". Женщина раскрыла неожиданные детали личной жизни "Вальки-стакан"

Что стоит знать:

Валентина Матвиенко родилась в Украине, но карьеру строила в России и сейчас является близкой соратницей Владимира Путина

Российская чиновница является представительницей ЛГБТ-сообщества и крутила романы со своими подчиненными

Что известно о романах Валентины Матвиенко с женщинами

В Российской Федерации намерены провести "зачистку" от людей с "нетрадиционной" ориентацией, хотя среди самой правящей элиты немало тех, кто принадлежит к ЛГБТК+ сообществу. В их числе и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко

Как оказалось, у соратницы Путина были романтические отношения с Аллой Маниловой, которая сейчас является директором Русского музея. Хотя они давно расстались.

Валентина Матвиенко и Алла Манилова

Они были устойчивой парой лет 20 назад, они давно расстались, но остались в дружеских отношениях. Собственно, Россия имеет последствия этой любви — это фестиваль "Алые паруса". Губернаторская яхта всегда это было местом приемов высшей элиты "розового спектра" и это никогда не было секретом. Ольга Романова

Валентина Матвиенко встречалась с женщинами

Одной из ее возлюбленных была одесситка Ольга, которая работала с Матвиенко в "позднейшем составе". Женщина до последнего времени часто летала в Одессу, в частности с Валентиной Ивановной.

Известно, что Матвиенко была губернатором Санкт-Петурбурга и местное ЛГБТ-сообщество называло ее "нашей Валькой", потому что чиновница за всех заступалась. Женщины, с которыми у нее были близкие отношения, отзывались о ней хорошо, называв "царицей".

