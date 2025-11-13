У мережі є чимало кумедних фото Матвієнко

Валентина Матвієнко — голова Ради Федерації РФ, яка багато років перебуває у російській політиці. Вона робила кілька пластичних операцій, щоб мати кращий вигляд. Помічники зрадниці навіть пропонують журналістам одні й ті ж світлини політикині, щоб показувати її у найкращому світлі.

Що треба знати:

Матвієнко часто показують з найкращих ракурсів

Вона, ймовірно, робила пластичні операції

Українофобка отримала прізвисько "Валька-стакан" через пристрасть до спиртного

Невдалі фото Матвієнко

У мережі часто можна побачити світлини українофобки у найкращих ракурсах. На світлинах вона завжди постає з укладкою, макіяжем і в елегантному одязі. Над її подачею у медіа ретельно працюють помічники.

Валентина Матвієнко, фото з мережі

Матвієнко завжди фотографують з вдалих ракурсів, фото з мережі

Помічники Матвієнко поширюють лише найкращі її фото, світлина з мережі

Сама чиновниця завжди відкидала втручання пластичних хірургів в її зовнішність. Хоча неозброєним оком помітно, що Матвієнко зверталась за допомогою до фахівців. У 76 років її шкіра — рівна та гладенька, а м'язи обличчя залишаються нерухомими.

Матвієнко робила пластичні операції, фото Getty Images

Матвієнко у 2025 році, фото Getty Images

Водночас зрадниця мала такий вигляд не завжди. Тоді її імідж був іншим — Матвієнко відтворювала типаж радянської жінки: закритий одяг, висока пишна зачіска, мінімум макіяжу. У часи роботи у комсомольських структурах вона отримала прізвисько "Валька-стакан". Воно виникло через те, що Матвієнко пила на рівні з чоловіками, аби бути "своєю" та отримувати бажані посади у радянській політиці.

Матвієнко у часи партійної роботи, фото з мережі

Матвієнко у молодості, фото з мережі

Водночас є доволі кумедні та невдалі світлини політикині, які її команда воліла б приховати. Зокрема, з напруженою мімікою та зі склянкою, що нагадує її прізвисько з молодості "Валька-стакан".

Матвієнко з напруженою мімікою, фото Getty Images

Матвієнко зі склянкою, фото з мережі

Матвієнко сміється, фото з мережі

Матвієнко зафіксували під час сміху, фото Getty Images

