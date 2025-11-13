Без ретуші та вдалих ракурсів: у мережі звернули увагу на справжнє обличчя Вальки-стакан
-
-
У мережі є чимало кумедних фото Матвієнко
Валентина Матвієнко — голова Ради Федерації РФ, яка багато років перебуває у російській політиці. Вона робила кілька пластичних операцій, щоб мати кращий вигляд. Помічники зрадниці навіть пропонують журналістам одні й ті ж світлини політикині, щоб показувати її у найкращому світлі.
Що треба знати:
- Матвієнко часто показують з найкращих ракурсів
- Вона, ймовірно, робила пластичні операції
- Українофобка отримала прізвисько "Валька-стакан" через пристрасть до спиртного
Невдалі фото Матвієнко
У мережі часто можна побачити світлини українофобки у найкращих ракурсах. На світлинах вона завжди постає з укладкою, макіяжем і в елегантному одязі. Над її подачею у медіа ретельно працюють помічники.
Сама чиновниця завжди відкидала втручання пластичних хірургів в її зовнішність. Хоча неозброєним оком помітно, що Матвієнко зверталась за допомогою до фахівців. У 76 років її шкіра — рівна та гладенька, а м'язи обличчя залишаються нерухомими.
Водночас зрадниця мала такий вигляд не завжди. Тоді її імідж був іншим — Матвієнко відтворювала типаж радянської жінки: закритий одяг, висока пишна зачіска, мінімум макіяжу. У часи роботи у комсомольських структурах вона отримала прізвисько "Валька-стакан". Воно виникло через те, що Матвієнко пила на рівні з чоловіками, аби бути "своєю" та отримувати бажані посади у радянській політиці.
Водночас є доволі кумедні та невдалі світлини політикині, які її команда воліла б приховати. Зокрема, з напруженою мімікою та зі склянкою, що нагадує її прізвисько з молодості "Валька-стакан".
