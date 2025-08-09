Отмазала от тюрьмы и сделала его миллиардером: как выглядит сын соратницы Путина "Вальки-стакан" Матвиенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 690
У путинстки из Шепетовки только одины сын, которого она дважды женила и сделала бизнесменом
Валентина Матвиенко — известная российская чиновница и соратница Путина, которая родилась в провинциальном городке Шепетовка в Хмельницкой области. Она была замужем один раз и в ее семье с уже покойным мужем родился единственный сын Сергей.
"Телеграф" расскажет, что известно о наследнике соратницы Путина Валентины Матвиенко, о его криминальном прошлом и светлом настоящем с миллиардами на счетах и виллой в Италии.
Сын Вальки-стакан — что о нем известно?
Валентина Матвиенко, которая с 2011 года является председателем Совета федерации федерального собрания РФ, была замужем один раз. С мужем Владимиром, ныне покойным, у них родился сын Сергей. Известно, что он родился в Санкт-Петербурге 5 мая 1973 года, сейчас ему 52 года.
Сергей Матвиенко с юных лет был представителем "золотой молодежи", так как родился в обеспеченной семье. Однако, как и многие российские мажоры успел запятнать свою репутацию криминалом. В 1994 году наследник Матвиенко вместе с другом избил парня, таким образом пытаясь выбить из него долги. Молодым преступникам грозило до 10 лет тюрьмы, однако после вмешательства влиятельной мамы Сергей вышал сухим из воды и не понес наказания.
После окончания школы Сергей Матвиенко получил два высших образования — по специальностям "Международная экономика" и "Финансы и кредит". В 2007 году он даже защитил докторскую диссертацию по экономике.
Хорошее образование, влиятельные родители и полезные связи помогли сыну российской чиновницы сделать блестящую карьеру. В 2011 году Сергей вошел в рейтинг российских миллиардеров с активами около 5 млрд рублей. Позже его также также называли долларовым миллиардером. Его основная деятельность и бизнесы были связаны с работой в ВТБ банке.
Что известно о личной жизни сына Матвиенко?
Сергей Матвиенко дважды был женат. Первое его женой в 2004 году стала российская певица Зара. Этот брак продолжался два года и в 2006-м они развелись, детей в семье не было. После развода Зара просила у экс-мужа 500 тысяч долларов отступных.
Второй женой сына Матвиенко стала аспирантка экономического факультета Юлия Зайцева. Они поженились в 2008 году, а спустя год в семье родилась дочь Арина. О жизни Юлии Зайцевой мало информации, так как она ведет непубличный образ жизни, занимается научной деятельностью и воспитанием дочери.
Где живет семья Сергея Матвиенко неизвестно. Однако, по информации некоторых российских СМИ, сын путинистки имеет виллу в итальянском городе Пезаро. Эту недвижимость он приобрел в 2009 году, когда родилась дочь. Также в СМИ есть информация, что Сергей Матвиенко частично перевел семейные активы в Сан-Марино. Это связывают с санкциями, которые США и Евросоюз наложили на его мать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел муж путинистки из Шепетовки Валентины Матвиенко. Оставила его умирать в загородном особняке.