"Россия будет выть": озвучен самый худший сценарий для Путина в 2026 году

Украину интересует любая дестабилизация в РФ, говорит политехнолог

Заявления представителей Евросоюза, что война Украины с Россией может закончиться уже в 2026 году, Киев должен усиливать ударами по энергетической инфраструктуре страны-агрессора, качать внутреннюю социально-экономическую ситуацию в РФ, вплоть до государственного переворота.

Что нужно знать:

Украина должна наращивать точность и интенсивность ударов по РФ

Блэкаут в Москве может ударить по олигархам и чиновникам

Смерть Путина сразу прекратила бы войну в Украине

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, можно ли закончить войну уже через полтора месяца.

По его словам, нынешняя зима внушает оптимизм, потому что впервые Украина может бить по территории России, чего не было в прошлом году. Эти удары успешны, а их интенсивность нарастает.

— Три месяца идут непрерывно атаки либо по заводам, либо по химическим предприятиям, либо по газопроводам и так далее. Есть хорошие атаки по портам: Новороссийск — это 30% экспорта [российской] нефти. Это позволяет говорить, что у Украины есть возможности по дестабилизации России изнутри. Конечно, простые россияне не будут бунтовать, но блекаут в Москве может вызвать такой зуд у россиян, не пограбить ли нам Рублевку, что в Украине с удовольствием будут приветствовать, — говорит политический эксперт.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин прижат к стенке и не может по своей воле остановить агрессию против Украины, потому что это будет означать для него конец политической и физической жизни.

Если в начале следующего года кто-то в мусорном баке найдет голову Путина, теоретически [войну] в 2026 году можно закончить. Пока такой самый худший [для Путина] сценарий. Но все зависит от Украины. Если хотим закончить войну в 2026 году с хорошим для нас результатом, даже с очень вероятными границами 1991 года, через давление многих факторов на Россию, мы сами должны производить больше оружия, бить по территории России, чтобы этой зимой они начали выть; создавать предпосылки для массовых техногенных аварий, блекаутов и многое другое… Но окончание войны невозможно без ликвидации, без смерти Путина. Тарас Загородний

По его словам, Путин будет готов продать Сибирь Китаю, чтобы продолжить воевать с Украиной. Поскольку он живет в своей шизофрении, мечтает о том, что о нем напишут учебники, и что-то изменится в политике США.

– Он мечтает, чтобы у Трампа начались проблемы. Только если Трамп будет сдавать позиции внутри страны, это ничего для России не значит, потому что демократы тоже не привечают Россию. Так что нет у [россиян] хороших вариантов, — говорит политтехнолог.

В то же время он добавил, что Украина не должна ограничивать себя в планах по России, поэтому нам выгоден даже государственный переворот в стране-агрессоре.

— Нас интересует любая дестабилизация, стартом которой могут быть техногенные аварии, устраиваемые Украиной. В первую очередь нас интересует Москва. Кинуть клич: "Грабь награбленное! Мсти олигарху! Рублевка ждет тебя, а не окоп на украинском фронте!" То есть то, что россиянам понятно, — кого-то ограбить. А куда оно пойдет дальше — нас вообще не должно интересовать. Нас должна интересовать хорошая тенденция, чтобы мы видели конкретный результат", — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, он назвал пять звоночков, что еще до Нового года в России начнется гражданская война.