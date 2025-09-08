"Эта падаль хочет жить". Загородний объяснил, почему Путин упомянул о жизни до 150 лет

От воинственных заявлений Путина семилетней давности не осталось и следа

Недавнее заявление Владимира Путина о жизни до 150 лет, которое он сделал в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает истинные намерения российского диктатора.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.

– А мы слышали их разговор в Китае. Путин жить собирается. Это хорошая новость. То, что Путин обсуждал по 150 лет. Никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить, — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в октябре 2018 года на пленарном заседании Валдайского клуба Путин не исключил возможности ядерного конфликта. Он пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальной мир "сдохнет". Как видим, он сам умирать не намерен еще 80 лет.

Также напомним, Загородний рассказал "Телеграфу", что для китайцев вообще не критично, будет Путин у власти или нет. Поэтому Китай "слил" разговор Си с Путиным.