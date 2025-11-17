Он уже отмотал два срока: как выглядели Янукович и его Людочка в день свадьбы (фото)

В сети есть несколько свадебных фото бывшего президента

Виктор Янукович — бывший президент Украины, который сбежал из страны во время событий Революции Достоинства. В 1971 году он женился на своей избраннице Людочке, которая потом стала первой леди Украины. В сети есть несколько архивных фото со свадьбы Януковичей.

Что стоит знать:

Виктор Янукович и Людмила познакомились на Енакиевском металлургическом заводе

Тх свадьба состоялась в 1971 году, сразу после освобождения Януковича из тюрьмы

Супруги обвенчались гораздо позже, в 1997 году, в начале его политической карьеры

"Телеграф" рассказывает, что известно о знакомстве и свадьбе Януковича и его Людочки и как они выглядели в этот торжественный день.

Виктор и Людмила Янукович прожили в браке около 45 лет

Знакомство и свадьба Януковича и Людмилы

Виктор Янукович родился и вырос в Енакиево Донецкой области. Он познакомился с Людмилой Настенко во время работы на Енакиевском металлургическом заводе. Это было уже после первой отсидки в тюрьме, куда он попал несовершеннолетним в 1967 году.

В интервью "Комсомольской правде" Людмила Янукович рассказывала, что встретила Виктора на работе. Она повредила ногу, и он помог ей добраться в травмпункт, а заодно и взял ее телефон. После этого инцидента между молодыми работниками завода возникла симпатия. А потом она пригласила его к себе на Новый год, где познакомила с родителями.

Спустя короткое время после знакомства Янукович позвал Людочку замуж. Однако свадьба состоялась не сразу, так как Виктор Федорович снова попал в тюрьму. Его посадили в 1970 году за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Свадьба состоялась после того, как Янукович отмотал срок — в 1971 году. На тот момент ему был 21 год, а Людочке — 22 года. На свадьбе невеста блистала в простом белом платье с необычным узором, а голову покрыла венком с фатой. Сам Виктор Федорович выбрал классический темный костюм с белой рубашкой.

Виктор и Людмила Янукович в день свадьбы

Примечательно, что обвенчались супруги только спустя 26 лет. Это произошло в 1997 году, когда Янукович стал активно строить политическую карьеру. Фото с этого события также гуляет по сети.

Виктор и Людмила Янукович обвенчались в 1997 году

Отметим, что в 2017 Янукович и его Людмила официально развелись. Она не сбежала с ним в Россию, а осталась жить в оккупированном Крыму. При этом в сети ходили слухи, что новой избранницей Януковича стала бывшая домработница из Межигорья Любовь Полежай.

Виктор и Людмила Янукович в молодости

