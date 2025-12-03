Дочь Путина заметили в Париже: что она думает о политике отца (видео)

Дочь Путина не считает себя ответственной за войну и не имеет, по ее словам, возможности повлиять на ситуацию

Внебрачный ребенок главы Кремля Владимира Путина и бывшей уборщицы Лиза, внезапно ставшей одной из самых богатых россиянок, проживает в Париже с февраля 2022 года. Девушка, сменившая имя на Луиза Розова, работает в небольшой картинной галерее L gallery, которая находится вне туристических маршрутов.

На открытии очередной выставки, где присутствовала и Луиза, было около десятка людей, которые рассматривали картины и употребляли алкоголь. Об этом сообщает ТСН, журналисту которой удалось пообщаться с дочерью Путина.

Около 11 часов вечера презентация закончилась и работники галереи, среди которых и дочь Путина, вышли на улицу.

Журналист поздоровался, сказал, что он из Украины и имеет несколько вопросов к Лизе. В начале разговора девушка заявила, что не давала СМИ разрешения на съемку, но корреспондент отметил, что Киев под звуки воздушной тревоги сейчас сидит без света, также не давая на это своего согласия.

Между журналистом и дочерью Путина состоялся такой диалог:

— Как вы относитесь к политике отца? Вы его поддерживаете?

— А я здесь при чем?

— Вы его поддерживаете?

— А я здесь при чем?

— Ну, это ваш отец. Вы, как минимум, можете сейчас ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев".

— Ну конечно.

— Ну, попробуйте.

— Ну конечно.

— Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых "Петриотов". Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история.

— Ну вы представляете, как я сейчас уеду?

После этого журналист отметил, что готов приобрести ей билет в Киев, но из-за ее отца самолеты в Украину сейчас не летают, к сожалению.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", — завершила разговор Лиза.

Позже, уже во время монтажа сюжета, было установлено, что во время общения не работал беспроводной микрофон. Не исключено, предполагает журналист, его "заглушили". Разговор удалось записать благодаря "пушке", установленной на камере.

