Необычный дорожный знак с посланием россиянам был замечен в Одессе (смешное видео)

В Одессе на дорогах появился удивительный дорожный знак. Он касается русского военного корабля.

Об этом сообщили в местном телеграм-канале "Подслушано Одесса Новости". Там показали видео как он выглядит.

На кадрах обычная одесская улица с зелеными деревьями, асфальтом и дорожной разметкой. Однако внимание привлекает необычный круглый знак с красной каймой, установленный среди ветвей деревьев.

На знаке изображен военный корабль темного цвета на белом фоне с голубыми волнами внизу. Над изображением корабля красными буквами написаны нецензурные слова.

Он означает, что проезд запрещен.

Что означает фраза

Этот знак является прямой отсылкой на легендарный лозунг "Русский военный корабль, иди на х**й!", ставший символом украинского сопротивления во время российского вторжения.

Эта фраза впервые прозвучала 24 февраля 2022 на острове Змеиный, когда украинские пограничники ответили ею на предложение российского военного корабля сдаться. После этого лозунг распространился по всему миру и стал одним из известнейших символов украинского сопротивления.

Фраза переводится на многие языки мира и используется на плакатах, надписях, футболках и другой символике в поддержку Украины. Она стала воплощением духа неповиновения и решительности украинцев в борьбе против агрессора.

