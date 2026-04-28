Главный подхалим Путина неожиданно признал правоту Бони, которая "наезжает" на Кремль (видео)

Экс участница реалити-шоу "Дом-2" оказалась в центре внимания после своего эмоционального видеообращения к Путину

Один из самых ярых российских пропагандистов Владимир Соловьев публично извинился перед блогершей Викторией Боней, которая недавно опубликовала видео с жесткой критикой российских властей и главы РФ Владимира Путина. Соловьев начал дебаты с ней в прямом эфире 28 апреля с комплиментов.

Этот фрагмент был опубликован в сети. Ранее, комментируя критические высказывания Бони в сторону власти, Соловьев называл ее "потрепанная шал**а". В ответ она пригрозила подать на него иск в суд. Однако теперь тон Соловьева резко изменился, и вряд ли из-за страха перед судом, потому что судебная система в РФ подконтрольна властям. Он не только начал с комплимента Боне и поинтересовался ее самочувствием, но и извинился за свои высказывания. Соловьев является "рупором" Кремля и резкое изменение его отношения, вероятно, произошло по указанию "сверху".

Пропагандист в разговоре с Боней отметил, что ему следует строже относиться к своим словам в прямом эфире. При этом он отверг обвинения в женоненавистничестве, которые начали ему поступать на фоне конфликта с блогершей.

Как известно, российская телеведущая, актриса и экс участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала 18-минутное видео в запрещенном в РФ Instagram с критикой российских властей. Обращение стало очень популярным, набрав более 20 млн. просмотров. Ей ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пообещавший, что поднятые блогершей проблемы решаются.

История с Боней — спектакль с целью показать "демократичность"

Политические эксперты прокомментировали критику Бони в сторону Путина. Журналист Роман Цымбалюк убежден, что история с Боней и реакция Кремля на ее критику являются иллюзией демократии.

Бывший нардеп, руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко также считает, что российским властям сейчас не нужны волнения в обществе. Именно поэтому, по его мнению, была разыграна история, что к словам блогерши якобы прислушались.

Медиа эксперт, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин также считает, что публичные россияне не могут позволить себе политизированные заявления без ясного понимания того, кто их прикроет и кто им заплатит. Он не исключает, что в РФ возобновились внутренние процессы "трансфера власти".

Что сказала Боня в обращении к Путину и как ответили в Кремле

В 18-минутном видео, записанном в Монако, Боня заявила, что все проблемы России – от наводнений в Дагестане до разливов мазута в Анапе – это не вина верхушки. Просто чиновники настолько боятся президента, что не решаются рассказать ему правду. Блогерша добавила, что россияне якобы поддерживают Путина, но недовольны действиями тех, кто стоит между властью и народом.

Ее "наезд" публично прокомментировал Песков. По его словам, темы, которые подняла россиянка, хорошо известны и не оставлены без внимания. Он добавил, что над поднятыми вопросами якобы уже работают, в процесс вовлечено "большое количество людей", а сами проблемы носят сложный характер и требуют времени.

