Укр

Разбогатела на войне с Украиной в 10 раз: что известно о вероятной любовнице пропагандиста Соловьева

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно о любовнице пропагандиста Соловьева Новость обновлена 23 октября 2025, 16:52
Что известно о любовнице пропагандиста Соловьева. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Соловьев путешествовал с любовницей в страны НАТО

Российский пропагандист Владимир Соловьев состоит в браке с Эльгой Сепп, с которой воспитывает пятерых детей. Однако в сети появилась информация, что сторонник путинского режима тайно встречается с любовницей.

Российские СМИ пишут, что любовницей Соловьева является баскетболистка Светлана Абросимова. Она — заслуженный мастер спорта России. Спортсменка была членом олимпийской сборной России в 2000 и 2008 годах. В 2013 году Абросимова баллотировалась на пост президента Федерации баскетбола России. Спустя 2 года она стала генеральным директором Международной студенческой баскетбольной лиги. В 2017-2019 годах Абросимова работала генеральным менеджером женской сборной России.

Светлана Абросимова любовница Соловьева
Баскетболистка Светлана Абросимова, фото из сети

Благодаря роману с Соловьевым женщине удалось трудоустроиться в компанию M-Production. Она занимается производством ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и проектами для телеканала "Соловьев Live". Абросимова получает зарплату в размере от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

Судя по данным налоговой, Абросимова работает только в M-Production. За последние 3 года ее банковский вклад вырос в 10 раз. В 2021 году ее депозитный счет в СберБанке насчитывал 8 миллионов рублей, а в 2024-м – 86 миллионов рублей. Это произошло во время полномасштабной войны России против Украины.

Абросимова кто такая
Абросимова разбогатела во время полномасштабной войны, фото из сети

Из утечки базы пограничной службы ФСБ стало известно, что Абросимова и Соловьев вместе посещали страны НАТО. В частности, в 2021 году баскетболистка и сторонник Кремля летали в Рим на самолете "Аэрофлот". Впоследствии они отдыхали в греческом городе Салоники. Также пара ездит на поездах по территории России.

Абросимова и Солойвов
Абросимова и Солойвов, фото из сети

Сообщается, что у Соловьева и Абросимова есть две общие дочери — Маргарита и Мария. По данным расследования, детей спортсменка родила в 2017 году в США. Их отчества – Владимировны, которое происходит от имени пропагандиста. У детей есть американское гражданство. Говорят, что у идеолога Кремля есть не менее 8 потомков от разных браков.

Дети Абросимовой и Солойвовой
Дети Абросимовой и Солойвова, фото из сети

Знакомый Соловьева рассказывал, что пропагандист давно не живет с официальной супругой Эльгой Сепп. В биллингах Соловьева за период с 2018 по 2024 год нет звонков жене. В то же время пропагандист звонит своим детям, родственникам, коллегам и Абросимовой.

Абросимова что известно
Абросимову отнесли к списку разжигателей войны, фото из сети

Интересно, что Антикоррупционный фонд внес Абросимову в список коррупционеров и разжигателей войны. Причина — она является "бенефициаром коррупционных схем российского пропагандиста и разжигателя войны Владимира Соловьева". В 2025 году спортсменку внесли в санкционный список Канады из-за поддержки войны или получения выгоды от нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о недвижимости Соловьева в Италии. У него есть роскошные виллы на озере Комо.

Теги:
#Россия #Любовница #Владимир Соловьев #Светлана Абросимова