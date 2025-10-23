Разбогатела на войне с Украиной в 10 раз: что известно о вероятной любовнице пропагандиста Соловьева

Соловьев путешествовал с любовницей в страны НАТО

Российский пропагандист Владимир Соловьев состоит в браке с Эльгой Сепп, с которой воспитывает пятерых детей. Однако в сети появилась информация, что сторонник путинского режима тайно встречается с любовницей.

Российские СМИ пишут, что любовницей Соловьева является баскетболистка Светлана Абросимова. Она — заслуженный мастер спорта России. Спортсменка была членом олимпийской сборной России в 2000 и 2008 годах. В 2013 году Абросимова баллотировалась на пост президента Федерации баскетбола России. Спустя 2 года она стала генеральным директором Международной студенческой баскетбольной лиги. В 2017-2019 годах Абросимова работала генеральным менеджером женской сборной России.

Баскетболистка Светлана Абросимова, фото из сети

Благодаря роману с Соловьевым женщине удалось трудоустроиться в компанию M-Production. Она занимается производством ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и проектами для телеканала "Соловьев Live". Абросимова получает зарплату в размере от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

Судя по данным налоговой, Абросимова работает только в M-Production. За последние 3 года ее банковский вклад вырос в 10 раз. В 2021 году ее депозитный счет в СберБанке насчитывал 8 миллионов рублей, а в 2024-м – 86 миллионов рублей. Это произошло во время полномасштабной войны России против Украины.

Абросимова разбогатела во время полномасштабной войны, фото из сети

Из утечки базы пограничной службы ФСБ стало известно, что Абросимова и Соловьев вместе посещали страны НАТО. В частности, в 2021 году баскетболистка и сторонник Кремля летали в Рим на самолете "Аэрофлот". Впоследствии они отдыхали в греческом городе Салоники. Также пара ездит на поездах по территории России.

Абросимова и Солойвов, фото из сети

Сообщается, что у Соловьева и Абросимова есть две общие дочери — Маргарита и Мария. По данным расследования, детей спортсменка родила в 2017 году в США. Их отчества – Владимировны, которое происходит от имени пропагандиста. У детей есть американское гражданство. Говорят, что у идеолога Кремля есть не менее 8 потомков от разных браков.

Дети Абросимовой и Солойвова, фото из сети

Знакомый Соловьева рассказывал, что пропагандист давно не живет с официальной супругой Эльгой Сепп. В биллингах Соловьева за период с 2018 по 2024 год нет звонков жене. В то же время пропагандист звонит своим детям, родственникам, коллегам и Абросимовой.

Абросимову отнесли к списку разжигателей войны, фото из сети

Интересно, что Антикоррупционный фонд внес Абросимову в список коррупционеров и разжигателей войны. Причина — она является "бенефициаром коррупционных схем российского пропагандиста и разжигателя войны Владимира Соловьева". В 2025 году спортсменку внесли в санкционный список Канады из-за поддержки войны или получения выгоды от нее.

