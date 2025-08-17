В браке Соловьев был трижды и является отцом восьми потомков, а также есть информация о внебрачных детях

Главный рупор Кремля Владимир Соловьев, кричащий о "загнивающем Западе" в своих передачах, — отец восьми детей, один из которых учился в Лондоне, а другой родился в США. Женат пропагандист был трижды, и именно они родили потомков путинисту. Однако еще есть информация о его внебрачных дочерях-близняшках.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Соловьева. Всем им он обеспечил роскошную жизнь.

Что известно о детях Соловьева

Женат пропагандист был трижды. Его первая жена Ольга родила ему двоих детей — дочь Полину (1986 г.р.) и сына Александра (1988 г.р.). Полина пошла по стопам отца — сейчас она телеканала "Москва 24" и мать двоих детей. Александр стал режиссером клипов. С 18 лет он учился в Лондоне — городе, его отец призвал бомбардировать. В РФ он занимается съемками рекламных роликов.

Старший сын Соловьева Александр

От второго брака у рупора Кремля есть один ребенок — дочь Екатерина, родившаяся в 1991 году в США. Она живет в России и работает там актрисой. Девушка в отличие от своего отца осуждает войну в Украине и публично выражает антивоенные взгляды. Екатерина, что не свойственно для жителей РФ, ведет феминистские проекты. В частности, поставила драму "28 дней" о женском опыте.

Екатерина Соловьева

Третий брак с Гельгой (Эльгой) Сепп, дочерью сатирика Виктора Коклюшкина, принес Соловьеву пятеро детей — Даниила (2001 г.р.), Софию-Бетин (2003 г.р.), Эмму-Эстер (2006 г.р.1)2, Владимира г.р.). Старший из этой пятерки стал моделью — однажды позировал с макияжем и черным маникюром для журнала. Россияне, конечно, в Twitter шутили над ним.

Даниил Соловьев работает моделью

Судя по всему, на "ЭсВео" Даниил не торопится, хотя его отец призвал отправлять на фронт солдат-срочников. Сын противника ЛГБТК+ сообщества оказался геем. Однажды Даниила поймали на оргии в одном из гей-клубов Лондона. Позже стало известно, что он тайно заключил брак на Багамах с сыном члена Радфеда РФ Елены Мизулиной. Об остальных детях подстилки Путина ничего не известно.

Сын Соловьева со своим мужем

Как сообщает Википедия, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Соловойов является отцом дочерей-близнецов российской баскетболистки Светланы Абросимовой. Мария и Маргарита родились в 2017 году. Тогда пропагандист состоял в третьем браке. Однако эти данные не подтверждены официально.

