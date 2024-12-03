Три жены и восемь детей: что известно о личной жизни главного пропагандиста Кремля Соловьева (фото)

Пропагандист был женат три раза и воспитал восьмерых детей

Владимир Соловьев — один из самых мерзких кремлевских пропагандистов, который всю свою жизнь работает на российском телевидении и стал настоящим эталоном вранья, запугивания и истерии. При этом, как оказалось, у него бурная личная жизнь — пропагандист трижды был женат и имеет 8 детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни главной "истерички" Кремля Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев — три жены и восемь детей

Владимир Соловьев — коренной москвич, он родился 20 октября 1963 года, сейчас ему 61 год. Он является радио- и телеведущим, один из главных пропагандистов Кремля. Имеет звание "Герой Донецкой Народной Республики", которое получил в 2023 году. Соловьев — ведущий программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". В последнее время он делает еще и личный ютуб-канал "Соловьёв Live".

Известно, что пропагандист трижды был женат. Его первая жена Ольга родила ему двоих детей — в 1986 году дочь Полину и 1988 году сына Александра. Об Ольге практически ничего неизвестно, похоже их брак продолжался недолго.

Первая жена Соловьева Ольга с детьми

Второй женой Соловьева стала женщина по имени Юлия. Известно, что она в 1991 году родила ему дочь Екатерину, когда Соловьев жил с ней в США.

Вторая жена Соловьева

Третья и пока последняя жена пропагандиста Соловьева — Эльга Сэпп. Известно что она дочь известного российского юмориста Виктора Коклюшкина, а ее мать имеет эстонские и немецкие корни. Отсюда и необычное имя и фамилия по матери. Также известно, что Эльга почти на 10 лет младше Соловьева, они познакомились когда она была успешно моделью, снималась в клипах и активно строила карьеру.

Соловьев и Эльга Сепп

Поженились Соловьев и Сепп в 2001 году, когда девушка уже родила первенца — сына Даниила. И только в 2005 году пропагандист устроил жене красивое свадебное торжество.

Известно, что Соловьев и Эльга Сепп женаты до сих пор, у них родилось пятеро детей. Однако в последние годы появились слухи, что семья Соловьева стала "протокольной", они с женой не разведены официально, но жена вроде как ушла от него… к другой женщине.

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