Россия строит "стену дронов" на фронте: какова опасность для Украины

Россия позаимствовала стратегию использования дронов-перехватчиков у Украины

Россия строит на фронте стену из дронов-перехватчиков. Военные бьют тревогу и говорят, что это может привести к масштабным последствиям.

"Телеграф" разобрался в том, что делает враг и насколько проблема серьезная.

Россия строит стену из дронов

Серафим Гордиенко

Военнослужащий 14 ОПБпАК Вооруженных сил Украины Серафим Гордиенко на своей странице в Facebook пожаловался на серьезную проблему, которая, по его словам, прямо сейчас образовывается на фронте. Он заявляет, что противник прямо сейчас разворачивает эшелонированную линию FPV-перехватчиков, создавая так называемые "киллзоны", порой доходящие до 15-20 км вглубь.

Мы слепнем?

"Все разведывательные борта, пытающиеся летать там днем – с большой вероятностью сбиваются. Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься повыше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока невозможно", — рассказал он.

По словам Гордиенко, на фронте есть места, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют.

"В этих местах создается вакуум для маневров противника", — говорит военный.

Гордиенко считает, что если так пойдет и дальше, то в ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности якобы может прекратить существование.

Врага нужно знать в лицо

Военный уточняет, что данная проблема — системный результат работы российского центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и их мобильных огневых групп.

Рубикон — российский центр перспективных беспилотных технологий. Он создан в Минобороны России по указанию главы российского военного ведомства Андрея Белоусова. Вся информация о нем засекречена, а о существовании центра стало известно только в октябре 2024.

Центр перспективных беспилотных технологий Рубикон

Центр занимается разработкой и тестированием перспективных БПЛА, а еще формирует коллектив операторов, которые воюют против Украины. По данным ISW, Россия использует "Рубикон" для улучшения возможностей использования БпЛа на всем театре боевых действий.

Например, аналитики пишут, что, по словам военнослужащих ВСУ на Константиновском направлении, прибытие операторов беспилотников "Рубикон" стало "поворотным моментом" в развитии тактических возможностей России в сфере БПЛА. РФ передислоцировала подразделения "Рубикон" в район Константиновки весной 2025. Это позволило захватчикам значительно усложнить украинскую логистику в этом районе.

Сами россияне утверждают, что специалисты "Рубикон" присутствуют во всех российских группировках войск

Если подытожить, то "Рубикон" является элитным подразделением российских дронщиков, которые могут создавать проблемы на фронте. Однако, как подчеркивал командир батальона дронов из Азова с позывным Будь: "Они умирают так же, как и все остальные россияне. Думать, что они лучшие супервоины из их подразделений БПЛА — не стоит".

Бьют нашей тактикой и перспективы туманные

"Разведка оперативно-тактического уровня постепенно тает и требует прорывного революционного контр-решения. Если его не будет, то вместе с увеличением массированности применений Рубикона на направлениях и традиционно плохой осенней погодой аэроразведка прекратит свою регулярность…

Решения пока нет. И найти это решение – задача номер один для компаний-производителей и для многих военных R&D центров. Если решение не будет найдено, в предстоящей весенней кампании нам будет очень сложно. Время для гигантских дорогих разведывательных бортов за огромные деньги безапелляционно прошло", — считает Гордиенко.

Военный также напоминает, что тактику дронов-перехватчиков россияне подсмотрели в Украине.

"Найти противодействие этому тоже придется нам. Потому что дронов на всех не хватит", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина запустила в серийное производство свою крылатую ракету дальнего радиуса действия.