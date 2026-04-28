Головний підлабузник Путіна неочікувано визнав правоту Боні, яка "наїжджає" на Кремль (відео)

Ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" опинилася у центрі уваги після свого емоційного відеозвернення до Путіна

Один з найбільш затятих російських пропагандистів Володимир Соловйов публічно перепросив перед блогеркою Вікторією Бонею, яка нещодавно опублікувала відео з жорсткою критикою російської влади та глави РФ Володимира Путіна. Соловйов почав дебати з нею у прямому ефірі 28 квітня з компліментів.

Цей фрагмент опублікували в мережі. Раніше, коментуючи критичні висловлювання Боні в бік влади, Соловйов називав її "пошарпана шал**а". У відповідь вона пригрозила подати на нього позов у суд. Однак тепер тон Соловйова різко змінився, і навряд чи через страх перед судом, бо судова система у РФ підконтрольна владі. Він не лише почав з компліменту Боні та поцікавився її самопочуттям, але й перепросив за свої висловлювання. Соловйов є "рупором" Кремля і різка зміна його ставлення, ймовірно, сталася за вказівкою "зверху".

Пропагандист у розмові з Бонею зазначив, що йому варто суворіше ставитися до своїх слів у прямому ефірі. При цьому він відкинув звинувачення в женоненависництві, які почали йому закидати на тлі конфлікту з блогеркою.

Володимир Соловйов

Як відомо, російська телеведуча, акторка й ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" Вікторія Боня опублікувала 18-хвилинне відео у забороненому у РФ Instagram з критикою російської влади. Звернення стало дуже популярним, набравши понад 20 млн переглядів. Їй відповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який пообіцяв, що підняті блогеркою проблеми вирішуються.

Історія з Бонею — вистава з метою показати "демократичність"

Політичні експерти прокоментували "Телеграфу" критику Боні в бік Путіна. Журналіст Роман Цимбалюк переконаний, що історія з Бонею та реакція Кремля на її критику є ілюзією демократії.

Колишній нардеп, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко також вважає, що російській владі зараз не потрібні збурення в суспільстві. Саме тому, на його думку, було розіграно історію, що до слів блогерки нібито дослухалися.

Медіаексперт, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін також вважає, що публічні росіяни не можуть дозволити собі політизовані заяви без чіткого розуміння того, хто їх прикриє і хто їм заплатить. Він не виключає, що у РФ відновилися внутрішні процеси "трансферу влади".

Що сказала Боня у зверненні до Путіна та як відповіли у Кремлі

У 18-хвилинному відео, записаному у Монако, Боня заявила, що усі проблеми Росії — від повеней у Дагестані до розливів мазуту в Анапі — це не провина верхівки. Просто чиновники настільки бояться президента, що не наважуються розповісти йому правду. Блогерка додала, що росіяни нібито підтримують Путіна, але незадоволені діями тих, хто стоїть між владою та народом.

Вікторія Боня

Її "наїзд" публічно прокоментував Пєсков. За його словами, теми, які підняла росіянка, добре відомі й не залишені без уваги. Він додав, що над порушеними питаннями нібито вже працюють, до процесу залучено "велику кількість людей", а самі проблеми мають складний характер і потребують часу.

