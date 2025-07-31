Служит Путину, пока его родная Смела под обстрелами: что известно о переговорщике Кремля Мединском

Приспешник диктатора называет Украину "частью русской земли"

Владимир Мединский — одна из самых заметных и противоречивых фигур в российской политике. Он возглавляет делегацию на переговорах с Украиной и широко известен не только как политик, но и как автор псевдоисторических книг и учебников.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о помощнике российского диктатора Владимира Путина. Мы узнали, что связывает Мединского с Украиной и что он говорит касательно войны.

Владимир Мединский — что о нем известно

Владимир Мединский родился в 1970 году в украинском городе Смела Черкасской области, который регулярно страдает от российских обстрелов. Его отец был военным, мать работала терапевтом. Из-за службы отца семья часто переезжала, пока в 1980-х не обосновалась в Москве.

Владимир Мединский родился в Украине

С конца 1990-х Мединский начал карьеру на государственной службе, а уже в 2003 году стал депутатом Госдумы от "Единой России". В 2012 году он занял пост министра культуры в правительстве Медведева, который оставил после отставки кабинета в 2020 году. В том же году Мединского назначили советником президента Путина, которого он открыто называл "гением современной реальной политики".

Владимир Мединский входит в ближайшее окружение Путина

Что Владимир Мединский говорит о войне

Несмотря на то, что российский чиновник родился в Украине, он поддерживает путинский режим и позволяет себе откровенно циничные заявления в адрес родной страны.

Владимир Мединский цинично говорит об Украине

Мединский оправдывает военные преступления российской армии и распространяет пропаганду, за что оказался под международными санкциями, в том числе со стороны США и Канады.

После начала полномасштабного вторжения он заявлял, что Украина якобы сама планировала нападение на Донбасс, а зверства в Буче называл "постановкой". Также Мединский призывал снять фильм о так называемой "СВО".

Более того, Мединский стал одним из соавторов нового школьного учебника истории для старших классов, который прозвали "учебником ненависти". В написанной им главе, посвященной полномасштабной войне, Украина представлена как "ультранацистское" государство — именно так помощник президента трактует события, оправдывая агрессию и внушая школьникам искаженную картину мира.

Владимир Мединский выпустил "учебник ненависти"

Приспешник Путина еще в марте 2022 года возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. С первых встреч он давал понять, что Россия не готова к миру без выполнения ее жестких условий. Переговоры не принесли результатов, но Мединский продолжает занимать пост главы российской делегации и транслировать одностороннюю позицию Москвы.

Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах

"Телеграф" писал ранее, что известно о заместителе главы Госдумы, родом из Макеевки. Она предала Украину и служит кремлевскому режиму.