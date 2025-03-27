Живут в изоляции и редко видят отца: что известно о тайных сыновьях Путина и Кабаевой

Сыновья Путина родились с разницей в четыре года

Личная жизнь российского президента Владимира Путина находится под семью замками, особенно, что касается его наследников. Журналисты выяснили, что у Путина может быть "тайная" дочь, а также двое сыновей, которых ему родила бывшая спортсменка Алина Кабаева.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Владимира Путина и Алины Кабаевой. Журналистам удалось узнать их имена и как они живут.

Что известно о детях Путина, которых ему родила Кабаева

Бывшая гимнастка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева, как утверждает расследование центра "Досье", родила двоих детей от российского диктатора. По данным журналистов, у пары — два сына: Иван и Владимир. Первый мальчик появился на свет в 2015 году, второго Кабаева родила в 2019-м.

Владимир Путин и Алина Кабаева

Известно, что дети Владимира Путина живут по документам прикрытия — они постоянно находятся под охраной ФСО и практически изолированы от внешнего мира. Сыновья президента перемещаются исключительно на частных самолётах, яхтах и в бронированном поезде. Они живут в президентских резиденциях, не посещают школы и практически не общаются со сверстниками.

Ради их обучения на Валдае был создан закрытый образовательный центр. Занятия с детьми ведут гувернеры, а учителей искали через престижное агентство English Nanny. После начала войны в Украине акцент при подборе специалистов сместился: предпочтение стали отдавать преподавателям из Южной Африки — государства, лояльного к российской власти.

Карта резиденции Путина на Валдае / Фото: dossier.center

Педагоги, согласно условиям, не имеют права покидать территорию, где находится семья. В описании вакансии прямо указано: семья "живет в изоляции".

Преподаватели и няни не взаимодействуют напрямую с родителями детей — все указания поступают через посредников, приближенных к семье. Одной из таких связующих фигур выступает Оксана Федина, двоюродная сестра Алины Кабаевой. Именно она координирует работу персонала и представляет себя как мать мальчиков.

Для детей Путина нанимают педагогов / Фото: dossier.center

Журналисты выяснили, что сын Иван увлекается хоккеем и для того, чтобы он мог тренироваться, на территории имения Путина построили отдельный каток и наняли профессионального тренера. Иногда с Иваном на лед выходит отец, а мама Алина Кабаева наблюдает за игрой из ложи, которая отделена тонированным стеклом.

Дети Путина и Кабаевой живут в изоляции от мира

Президент России никогда публично не признавал, что у него есть сыновья, хотя как-то отмечал, что младшие члены его семьи занимаются изучением китайского языка. Быт самых "засекреченных" детей России напоминает отцовский. У них есть личные повара, которые готовят детям отдельные блюда. Более того, у Ивана и Владимира есть свои отдельные чашки, и пьют они только из них.

"Телеграф" писал ранее, что у российского тирана есть две дочери, хотя эту информацию он также никогда публично не признавал. Мы узнали некоторые детали о его старшей наследнице Марии Воронцовой.