С Владимиром Зеленским мужчина не имеет родственных связей

Предполагаемая дочь российского диктатора Владимира Путина Катерина Тихонова несколько лет, как выяснили журналисты, состоит в отношениях с Игорем Зеленским. Они познакомились в Москве, но карьеру мужчина активно развивал в Германии.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит зять Владимира Путина и чем занимается. Мы узнали о нем некоторые факты.

Как выглядит зять Путина Игорь Зеленский и что о нем известно

Игорь Зеленский родился в 1969 году в станице Лабинск Краснодарского края, однако детство свое провел в Грузии. Он занимался легкой атлетикой, затем окончил Тбилисское хореографическое училище и начал развиваться в этом направлении.

В Тбилиси его учил танцам выдающий артист балета Вахтанг Чабукиани, поэтому в 17 лет Зеленский уже считался одним из лучших танцоров. В 20 лет он оказался солистом Мариинского театра. С тех пор его карьера стремительно развивалась, он участвовал в международных конкурсах и стал солистом труппы в Нью-Йорке.

Игорь Зеленский выступал по всей Европе

Игорь Зеленский выступал в Берлине, Лондоне, Милане, а также в Баварском театре в Мюнхене, который через время стал возглавлять. Однако в апреле 2022 года на сайте оперного театра появилось сообщение, что Игорь Зеленский покидает должность художественного руководителя балета из-за "семейных обстоятельств".

В ходе расследования журналисты выяснили, что Игорь Зеленский стал общаться с дочерью Путина Катериной Тихоновой, когда он руководил труппой в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Там балетмейстер работал с 2011 по 2016 годы.

Игорь Зеленский стал худруком Баварского театра

Собеседник, близкий к труппе рассказывал, что Тихонова начала часто посещать преставления, она заходила в зал, когда выключали свет, не привлекая лишнего внимания. А к месту ее всегда провожал Игорь Зеленский. После представлений их также видели вместе.

У Игоря Зеленского и Катерины Тихоновой есть дочь

Есть информация, что у Зеленского и Тихоновой в 2017 году родилась дочь. Процедура установления отцовства была осуществлена парой через московский суд. Вместе с дочерью Катерина часто приезжала к балетмейстеру в Мюнхен. При этом, Игорь Зеленский давно женат на балетном репетиторе Яне Серебряковой, с ней он воспитывает троих детей.

Катерина Тихонова и Игорь Зеленский

Предполагается, что Игорь Зеленский может возглавить в будущем строящий театр оперы и балета в оккупированном Севастополе. Этот проект в 2018 году был лично анонсирован российским диктатором.

Игорь Зеленский выдающийся артист балета

Артист балета Игорь Зеленский является просто однофамильцем президента Украины Владимира Зеленского, никаких родственных связей между ними нет. Это подтвердил брат танцора Олега Зеленский авторам расследования.

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