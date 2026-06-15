Удар по Лавре – неслучайный. За что Россия могла мстить украинцам

К сожалению, от атаки врага на столицу погибли пять человек

Удар России по Киево-Печерской лавре — не случайность. Это месть украинцам за нежелание быть россиянами.

Такое мнение на своей Facebook-стране высказал украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани. Он напомнил, что несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинули один из комплексов монастыря – Дальние пещеры.

"Удар по Лавре не просто так, думаю. Несколько дней назад РПЦ наконец-то заставили покинуть Дальние пещеры. Ну и возле Успенского собора должны были в ближайшее время установить памятник гетману Мазепе. Это месть за наше желание не быть россиянами", — написал Кипиани.

Вахтанг Кипиани. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Напомним, что 10 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Однако процесс продолжается до сих пор.

Что известно об ударе по Лавре

В результате ночной атаки загорелась крыша Успенского собора. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Утром россияне нанесли повторный удар по святыне.

Пожар на территории Лавры. Фото: Ян Доброносов

Как сообщил митрополит Епифаний, Киево-Печерскую Лавру временно закрыли для посетителей после российской атаки. "Шахед" попал в Стефановский придел Успенского собора. Также повреждена Башня Иоанна Кушника XVII-XVIII веков.

Лавра в дыму от российского удара. Фото: Ян Доброносов

Как отметил гендиректор национального заповедника Максим Остапенко в эфире телемарафона, более пяти объектов на территории Киево-Печерской Лавры получили серьезные разрушения. В этом году святыня отмечает 975 лет. Из собора были эвакуированы религиозные реликвии и музейные экспонаты.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, повредивший Киево-Печерскую лавру. По его словам, этим ударом глава РФ Владимир Путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".

Как сообщал "Телеграф", кроме Лавры от массированного удара 15 июня в Киеве пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. В результате удара возник пожар, который уничтожил уникальную коллекцию костюмов.