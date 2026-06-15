Удар по Лавре – неслучайный. За что Россия могла мстить украинцам
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К сожалению, от атаки врага на столицу погибли пять человек
Удар России по Киево-Печерской лавре — не случайность. Это месть украинцам за нежелание быть россиянами.
Такое мнение на своей Facebook-стране высказал украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани. Он напомнил, что несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинули один из комплексов монастыря – Дальние пещеры.
"Удар по Лавре не просто так, думаю. Несколько дней назад РПЦ наконец-то заставили покинуть Дальние пещеры. Ну и возле Успенского собора должны были в ближайшее время установить памятник гетману Мазепе. Это месть за наше желание не быть россиянами", — написал Кипиани.
Напомним, что 10 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Однако процесс продолжается до сих пор.
Что известно об ударе по Лавре
В результате ночной атаки загорелась крыша Успенского собора. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Утром россияне нанесли повторный удар по святыне.
Как сообщил митрополит Епифаний, Киево-Печерскую Лавру временно закрыли для посетителей после российской атаки. "Шахед" попал в Стефановский придел Успенского собора. Также повреждена Башня Иоанна Кушника XVII-XVIII веков.
Как отметил гендиректор национального заповедника Максим Остапенко в эфире телемарафона, более пяти объектов на территории Киево-Печерской Лавры получили серьезные разрушения. В этом году святыня отмечает 975 лет. Из собора были эвакуированы религиозные реликвии и музейные экспонаты.
Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, повредивший Киево-Печерскую лавру. По его словам, этим ударом глава РФ Владимир Путин "навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории".
Как сообщал "Телеграф", кроме Лавры от массированного удара 15 июня в Киеве пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. В результате удара возник пожар, который уничтожил уникальную коллекцию костюмов.