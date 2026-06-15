Украинский журналист Владислав Бовсуновский рассказал, почему россияне атакуют гражданские цели в столице и не только

У меня все сильнее возникает ощущение, что россияне отрабатывают по целям по старым советским картам и реестрам юридических лиц. Просто для галочки и отчетности.

Иначе трудно объяснить, почему они с таким упорством продолжают бить по "Арсеналу", "Большевику", Мотозаводу, району Лукьяновки и другим местам, которые в советских документах могли иметь стратегическое значение. Но в реальности стратегические объекты уже десятилетиями живут совсем другой жизнью. Большую часть разворовали еще в 90-х, землю продали, а на месте бывших заводов и складов давно стоят бизнес-центры, жилые комплексы, торговые центры или заведения быстрого питания.

Кстати, я из любопытства сопоставлял некоторые прилеты с реестром юридических лиц. На бумаге там действительно числятся предприятия. Но если посмотреть более внимательно, то часто оказывается, что это просто адреса массовой регистрации, где юридически числятся десятки компаний, а фактически нет ни одного производства.

Когда-то я прочитал историю о португальском диктаторе Салазара. После инсульта его отстранили от власти, но никто не отважился сказать ему об этом прямо. В больничную палату приходили министры, он "принимал решение", давал указания, а для него даже печатали специальные газеты с нужными новостями, чтобы поддерживать иллюзию, что он до сих пор руководит страной.

Я к чему это. Если хотя бы часть сообщений об информационной изоляции Путина соответствует действительности, это может быть достаточно простым объяснением многих странных решений. Когда руководителю показывают только специально подобранную картину мира, а подчиненным нужны красивые отчеты, то удары по давно несуществующим "военным объектам" становятся вполне логичными. На бумаге цель есть. В отчете она уничтожена. В воспоминаниях деда такие названия и адреса реально стратегические предприятия, поэтому с его картиной мира все совпадает.

В реальности ракета прилетает в офисный центр, жилой квартал или МакДональдз. Иногда в гараже, которые являются чьим-то юридическим адресом. И все довольны. Кроме людей, которые оказываются под ударами.

Источник: пост Бовсуновского в Facebook.