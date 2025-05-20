Загадочная "радиостанция Судного дня" снова заговорила после разговора Трампа с Путиным: что это может быть

УВБ-76 вышла в эфир перед разговором Трампа с Путиным и после нее

Российская радиостанция стратегического значения УВБ-76 "Жужжалка", которую называют "радио Судного дня", прекратила свое молчание и снова "заговорила" после того, как президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели телефонный разговор. Эту станцию, начавшую работу в 1970-х годах, связывают с советской, а сейчас российской армией, или если еще точнее – с ядерными силами РФ.

Отмечается, что УВБ-76 вечером 19 мая перед разговором Трампа и Путина в 16.15 впервые за долгое время вышла в эфир и передала сообщение "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". В 19:47, после завершения разговора лидеров США и России, радиостанция снова вышла в эфир, передав сообщение "НЖТЫ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". Значение сообщений, как обычно, непонятно.

Люди, отслеживающие частоту, где станция выходит в эфир, уже выложили запись сообщений, переданных УВБ-76. Кстати, один из вариантов – станция периодически передает сообщения, чтобы не давать занимать ту частоту, где она находится.

Отметим, что о реальном назначении УВБ-76 до сих пор ничего неизвестно, хотя работать она начала в 1970-х годах. Считается, что радиостанция УВБ-76 принадлежит Вооруженным силам РФ, а ее сигнал, по разным версиям, поступает из Московской, Ленинградской или Псковской областей. Но официально это не подтверждено. В западных СМИ популярна версия, что "жужжалка" является частью системы советских времен "Периметр" (другое название — "Мёртвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или потери связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

До 1992 слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения еженедельно, а иногда и каждый день. Затем активность значительно упала. Радиостанция была очень активна в январе и феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину. Интересно, что эфир станции не раз взламывали и запускали там музыку.

Напомним, ранее "Телеграф" ранее писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина намерены начать переговоры не только о прекращении огня, но и о завершении войны. В понедельник, 19 мая, он провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который охарактеризовал как "хороший", с "прекрасным" тоном.