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Удар по глубокому тылу. В российской Уфе пылает важный объект (фото и видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Взрывы в Уфе Новость обновлена 25 июня 2026, 11:14
Взрывы в Уфе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дым виден сразу над несколькими точками в городе

В городе-миллионнике Уфа в России, который расположен более чем в 1400 км от границы Украины, прогремели мощные взрывы. Беспилотными летательными аппаратами был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Информация об этом появилась 25 июня. В сети публикуют кадры с места происшествия, на которых видно, как над городом поднимаются клубы черного дыма.

При этом, дым виден сразу над тремя точками.

Местные заявляют, что взрывов в городе было как минимум два.

Отметим, что в городе Уфа находится три НПЗ Башнефти: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-УНПЗ. Согласно информации мониторинга Exilenova+, прилеты были в два из них.

  • Башнефть-УНПЗ (до 2012 года – Уфимский нефтеперерабатывающий завод) – российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли. Завод перерабатывает нефть и выпускает: бензин, дизельное топливо, мазут, техническую серу и другую нефтепродукцию.
  • Башнефть-Новойл — бывший Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод (Ново-Уфимский НПЗ) в Уфе. С 2012 года предприятие носит название "Башнефть-Новойл" и входит в нефтеперерабатывающий комплекс компании Башнефть. Основная продукция завода: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, битумы, масла, нефтяной кокс и техническая сера.
  • Башнефть-Уфанефтехим — это крупнейший из трёх основных нефтеперерабатывающих заводов уфимского нефтеперерабатывающего комплекса компании Башнефть. Основная продукция: бензины, дизельное топливо, сжиженный газ, нефтяной кокс, сера, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.).

Где находится Уфа на карте и были ли там прилеты

Уфа расположена в Республике Башкортостан, к востоку от Уральских гор. По географическому положению Уфа находится далеко от линии фронта и не является приграничным регионом.

Расстояние от Уфы до границы Украины составляет около 1400 километров.

Расстояние от Уфы до Украины
Расстояние от Уфы до Украины

Несмотря на большое расстояние, украинским дронам уже неоднократно удавалось доставать до Уфы. К примеру, в октябре 2024 года атаке беспилотников подверглись три промпредприятия ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) в Уфе.

В марте 2025 года под ударом беспилотников оказался НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".

При этом, в последнее время под ударами регулярно оказываются нефтеперерабатывающие заводы в разных точках России. Как пишет в соцсети украинский инфлюэнсер, блоггер, автор Telegram-канала "Лачен пишет": "Какая же хорошая системная работа, даже не верится, что мы смогли так эту линию держать долго и сейчас получаем наибольший результат".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы наделали ярких мемов об ударах по НПЗ в Москве. Проводят ироническую аналогию между пожаром, возникшим 18 июня и событиями 1812 года, когда Москва пылала во время захвата города войском Наполеона Бонапарт.

Теги:
#НПЗ #Россия #Уфа #БПЛА #прилет