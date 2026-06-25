Удар по глубокому тылу. В российской Уфе пылает важный объект (фото и видео)

Дым виден сразу над несколькими точками в городе

В городе-миллионнике Уфа в России, который расположен более чем в 1400 км от границы Украины, прогремели мощные взрывы. Беспилотными летательными аппаратами был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Информация об этом появилась 25 июня. В сети публикуют кадры с места происшествия, на которых видно, как над городом поднимаются клубы черного дыма.

При этом, дым виден сразу над тремя точками.

Местные заявляют, что взрывов в городе было как минимум два.

Отметим, что в городе Уфа находится три НПЗ Башнефти: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-УНПЗ. Согласно информации мониторинга Exilenova+, прилеты были в два из них.

Башнефть-УНПЗ (до 2012 года – Уфимский нефтеперерабатывающий завод) – российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли. Завод перерабатывает нефть и выпускает: бензин, дизельное топливо, мазут, техническую серу и другую нефтепродукцию.

Башнефть-Новойл — бывший Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод (Ново-Уфимский НПЗ) в Уфе. С 2012 года предприятие носит название "Башнефть-Новойл" и входит в нефтеперерабатывающий комплекс компании Башнефть. Основная продукция завода: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, битумы, масла, нефтяной кокс и техническая сера.

Башнефть-Уфанефтехим — это крупнейший из трёх основных нефтеперерабатывающих заводов уфимского нефтеперерабатывающего комплекса компании Башнефть. Основная продукция: бензины, дизельное топливо, сжиженный газ, нефтяной кокс, сера, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.).

Где находится Уфа на карте и были ли там прилеты

Уфа расположена в Республике Башкортостан, к востоку от Уральских гор. По географическому положению Уфа находится далеко от линии фронта и не является приграничным регионом.

Расстояние от Уфы до границы Украины составляет около 1400 километров.

Расстояние от Уфы до Украины

Несмотря на большое расстояние, украинским дронам уже неоднократно удавалось доставать до Уфы. К примеру, в октябре 2024 года атаке беспилотников подверглись три промпредприятия ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) в Уфе.

В марте 2025 года под ударом беспилотников оказался НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".

При этом, в последнее время под ударами регулярно оказываются нефтеперерабатывающие заводы в разных точках России. Как пишет в соцсети украинский инфлюэнсер, блоггер, автор Telegram-канала "Лачен пишет": "Какая же хорошая системная работа, даже не верится, что мы смогли так эту линию держать долго и сейчас получаем наибольший результат".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы наделали ярких мемов об ударах по НПЗ в Москве. Проводят ироническую аналогию между пожаром, возникшим 18 июня и событиями 1812 года, когда Москва пылала во время захвата города войском Наполеона Бонапарт.